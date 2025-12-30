نشان اصالت ایرانی به استاد علی نصیریان اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین آیین «یلدای مهان» با شعار اصالت ایرانی و با حضور جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله علی نصیریان، قطب‌الدین صادقی،

عبدالجبار کاکایی، محمد معتمدی و همچنین مهدی عبوری مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، حبیب خراسانی، رییس هیات مدیره و محمد مهدی مومن‌زاده، مدیر عامل گروه مالی مهرآیندگان، برگزار شد.

قطب‌الدین صادقی: کار هنر، به یاد آوردن است

در ابتدای مراسم، قطب‌الدین صادقی به ایراد سخنرانی در باب مفهوم اصالت پرداخت. این استاد دانشگاه، بازگشت به درون را برای انسان ایرانی، یک ضرورت دانست و در بخشی از سخنانش گفت: ما، فراموشکاریم، انسان، فراموشکار است. و کار هنر، به یادآوردن است. به یادآوردن ریشه‌ها و اصالت‌ها تا، طوفان‌ها را تاب بیاوریم.

سپس عبدالجبار کاکایی درباره‌ی اصیل‌ترین مفاهیم در میراث ادب ایرانی و اشعار مولانا سخن گفت و با تقدیر از جایگاه ممتاز و باشکوه استاد علی نصیریان، به گفت‌و گو با این هنرمند کشورمان پرداخت.

علی نصیریان: مبادا فرهنگ و زبان خودمان را فراموش کنیم!

استاد علی نصیریان، ابتدا ابیاتی از حافظ را برای حضار به آواز خواند و سپس با خاطراتی از تاریخ تئاتر کشورمان، از جایگاه اصالت ایرانی در هنرهای نمایشی گفت. نصیریان، حضور نسل جوان هنرمندان ایرانی را امیدبخش دانست و با اشاره به همکاری‌های اخیرش با سینماگران جوان گفت: این نسل، راه اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی را بلد است و با عشق به این سرزمین و اصالت‌هایش، نام ایران را در جای شایسته می‌نشاند. مبادا فرهنگ و زبان خودمان و نیاکانمان را فراموش کنیم. این نسل می‌داند اگر زبانِ خودش را فراموش کند، نقشِ دیگران را بازی خواهد کرد.

این چهره ماندگار سینما و تئاتر کشورمان، با اشاره به ارزش و سرمایه‌ای به نام اصالت ایرانی گفت: اصالت، یعنی بدانی از کجا آمده‌ای. اصالت خریدنی نیست، فرهنگ را نمی‌شود وام گرفت؛ باید با آن زندگی کرده باشی، روی صحنه، در کوچه، در حافظه‌ی جمعی.

استاد علی نصیریان تاکید کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که یک حافظ آن، خودش یک کشور است. کشوری به وسعت بی‌نهایت. ابیات حافظ راه را به انسان سرگشته امروز نشان می‌دهد. ما را به ریشه‌های انسانی و ایرانی خودمان دعوت می‌کند.

محمدمهدی مومن‌زاده: علی نصیریان، معیار اصالت را بالا برد

محمد مهدی مومن‌زاده، درباره‌ی شکل‌گیری ایده‌ی طرح و اعطای نشان اصالت با نام روایت مهان اظهار کرد: موسسات و بنگاه‌های بزرگ در دنیا، بنا بر ارزش‌هایی فعالیت می‌کنند که این موضوع در کشور ما مغفول مانده. آن‌ها روایت‌هایی برای خود تعریف می‌کنند. ما هم بر همین اساس، «روایت مهان» را تدوین کردیم. هدف ما دستیابی به کیفیت بی‌نام است. این را از معماری الهام گرفته‌ایم. در معماری، یک بنا و یک اثر، زمانی ماندگار خواهد شد که به سطحی بالا از کیفیت رسیده باشد، به طوری‌که نتوان بر آن عنوانی گذاشت. زمانی که وجدان فرد از کاری که انجام داده، راضی باشد، این سطح از کیفیت را "بی‌نام" می‌گویند. چیزی که در آن حس کامل بودن دست می‌دهد. ما، روایت مهان را عملی کردیم و در دو سال پی در پی، در رقابت با هشتصد شرکت بورسی، ناشر برتر کشور شدیم.

مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان با بیان این‌که در روایت مهان کلیدواژه‌ها و ارزش‌هایی همچون تفکرِ عمیق، دقیق و پیچیده، حکمرانی خوب، خلق ارزش پایدار، کیفیت بی‌نام، طلب، آفرینندگی، سودای سربالا، پایداری، اصالت، تحسین، ثبات، پرهیز، اثرگذاری و نگاه خیره وجود دارد، ادامه داد: برای توسعه روایت مهان، تک تک این اصول و ارزش‌ها را تدوین و بر روی تئوری آن مطالعات کارشناسی انجام دادیم و مقالات مرتبط با این موضوعات را بررسی کردیم.

محمد مهدی مومن‌زاده با بیان این‌که مهم‌ترین کلیدواژه در رفتار سازمانی مهر آیندگان، اصالت است، اظهار کرد: برای آفرینش بهترین نسخه از خود، لازم است به شناسایی الگوهایی از اصالت بپردازیم. اصالت را باید در انسان‌ها دید؛ در آنان که با یک عمر کار و انتخاب، اصیل زیسته‌اند. امسال یلدای مهان با تاکید بر اصالت ایرانی برگزار و نشان اصالت به یکی از استادان هنر این سرزمین و تنها بازمانده از نسلی پیشگام از هنرمندان اعطا شد. یلدای مهان را به مراسم تقدیر از شکوه فرهنگ و هنر ایرانی تبدیل کردیم.

علی نصیریان معیار اصالت را بالا برد، چون زبان فارسی، آگاهی تاریخی و منش ایرانی را نه ابزار نقش، که شرافت حرفه دانست.

در پایان این مراسم، محمد معتمدی همراه با گروه نوازندگان، به اجرای چند قطعه‌ی ملی و خاطره‌انگیز پرداخت.