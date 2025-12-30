  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق کارگاه های تولیدی و ساختمان های خالی از سکنه، ۵ نفر مالخر و کشف ۷۱ فقره پرونده به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز سه‌شنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از کارگاه‌های تولیدی و ساختمان‌های خالی از سکنه، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۵ نفر مالخر را شناسایی و ۷ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان گفت: متهمان در بازجویی‌های بعمل آمده به ۷۱ فقره سرقت از کارگاه‌های تولیدی و ساختمان‌های خالی از سکنه به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6707279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها