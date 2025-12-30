انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز سهشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از کارگاههای تولیدی و ساختمانهای خالی از سکنه، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۵ نفر مالخر را شناسایی و ۷ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
این مقام ارشد انتظامی استان گفت: متهمان در بازجوییهای بعمل آمده به ۷۱ فقره سرقت از کارگاههای تولیدی و ساختمانهای خالی از سکنه به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
