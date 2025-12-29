  1. استانها
نعمتی: سارقان اماکن خصوصی در تبریز دستگیر شدند

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۴ نفر سارق حرفه ای اماکن خصوصی با ۱۸ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز دوشنبه در تشریح این خبر، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی از ساختمان‌های نیمه کاره در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستورکار مأموران کلانتری شمس تبریزی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتطامی با هماهنگی مراجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات و بازجویی به عمل آمده به ۱۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل شد.

