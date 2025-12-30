دستگیری سارق منزل در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز سه‌شنبه در تشریح این خبر، گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل و مقادیری طلا در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری باغمیشه قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای فنی و تخصصی، یک نفر خانم به عنوان متهم را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات و بازجویی پلیس به ۱۱ فقره سرقت از منازل اعتراف و مقادیری طلا و جواهرات مسروقه کشف که ارزش طلاهای مکشوفه، بیش از ۳۰ میلیارد ریال بوده که به مالباخته تحویل گردید.