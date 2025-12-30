  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

یک گروگان در میناب با تلاش پلیس آزاد شد

میناب- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هوشیاری و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان میناب یک گروگان، از چنگال آدم ربایان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره ربایش فردی در حوزه استحفاظی شهرستان میناب و متواری شدن متهمان به سمت یکی از استان‌های مجاور، بعد از دریافت این گزارش، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش‌های همه جانبه و شبانه روزی انجام شده و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی و اطلاعاتی نهایتاً مشخص شد متهمان فرد ربوده شده را به سیستان و بلوچستان منتقل و در منطقه‌ای نامعلوم مخفی کرده اند.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: مأموران با شناسایی محل حضور فرد ربوده شده در شهرستان سراوان ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیمی به محل اعزام و با عنایت به ضرورت سلامت و حفظ جان گروگان که در اولویت بوده و با استفاده از ظرفیت منابع محلی و وساطت بزرگان و ریش سفیدان طوایف نهایتاً متهمان فرد ربوده شده آزاد کردند.

سرهنگ تیمور دولیتاری در ادامه انگیزه آدم ربایان را اختلافات مالی حاصل فروش مواد مخدر عنوان نموده و خاطر نشان کرد: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان ادامه دارد.

