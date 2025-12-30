به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی ظهر سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی‌ماه شهرستان بابل، با گرامیداشت دهه بصیرت اظهار کرد: دشمنان خارجی انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، با تکیه بر عناصر معاند و فریب‌خورده داخلی، تمام ظرفیت خود را برای ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی به کار گرفتند و در مقاطع مختلف با طراحی فتنه‌ها، تلاش کردند کشور را دچار بحران کنند.

وی افزود: این فتنه‌ها اگرچه در ظاهر متفاوت‌اند، اما از نظر ساختاری و ماهوی شباهت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند و همواره با برنامه‌ریزی همه‌جانبه و در سطوح مختلف دنبال شده‌اند تا خسارت‌های گوناگونی به کشور وارد کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ماهیت فتنه‌ها گفت: فتنه معمولاً از جایی ناپیدا و با ظاهری حق‌گونه آغاز می‌شود و در ابتدا با سخنانی منطقی و زیبا جلوه می‌کند، به‌گونه‌ای که حتی برخی افراد برجسته را دچار تردید می‌سازد و در مدت کوتاهی عده‌ای را با خود همراه می‌کند.

حجت‌الاسلام گواهی با مرور حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ خاطرنشان کرد: قیام مردمی نهم دی‌ماه، نقطه پایانی بر فتنه‌ای بود که می‌توانست به‌دلیل شرایط آن مقطع، خسارت‌های عمیق‌تری به کشور وارد کند، اما حضور آگاهانه مردم و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، آن توطئه را خنثی کرد و این روز باید همواره زنده و ماندگار بماند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر هر تهدیدی که منافع کشور را هدف بگیرد به میدان می‌آید، گفت: چه در غبار فتنه و چه در آتش جنگ، مردم ایران با بصیرت و اراده خود نشان داده‌اند که هر اقدام دشمن را بی‌ثمر می‌کنند.

اهمیت بصیرت در مشارکت سیاسی

رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت «بصیرت» در مشارکت سیاسی تصریح کرد: بصیرت، مشارکت را از حالت کورکورانه و منفعت‌طلبانه خارج کرده و آن را به کنشی آگاهانه و مسئولانه تبدیل می‌کند و همین عامل، ضامن پایداری انقلاب اسلامی بوده است.

وی در پایان با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب نسبت به دولت‌ها گفت: رهبر انقلاب در دوره‌های مختلف، رؤسای جمهور را تأیید کرده‌اند، اما همواره بر انجام مسئولیت‌ها بدون بهانه‌تراشی تأکید داشته‌اند؛ چرا که اگر نخبگان این کشور توانسته‌اند با امکانات محدود به دستاوردهای بزرگ علمی و دفاعی برسند، اداره کشور نیز نیازمند روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری است.