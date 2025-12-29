۹ دی؛ پیروزی مردم ایران بر فتنه نرم رژیم صهیونیستی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۹ دی تنها یک روز تاریخی نیست بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده ایران به شمار می‌رود، این حماسه نشان داد که ملت ایران در برابر هرگونه تهدید فرهنگی، سیاسی و امنیتی، با اتحاد و هوشیاری ایستادگی می‌کند.

حضور پرشور مردم در سراسر کشور، پایان‌بخش فتنه پیچیده ۸۸ شد و بار دیگر ثابت کرد که انقلاب اسلامی ریشه در ایمان و اراده مردم دارد.

این روز، یادآور آن است که فرهنگ ایثار و وفاداری به آرمان‌ها همچنان زنده است و نسل‌های جدید باید با بازخوانی تجربه ۹ دی، مسیر آینده را با بصیرت و آگاهی طی کنند.

گرامیداشت سالانه این حماسه، فرصتی برای تجدید عهد با شهدا و رهبری و تقویت انسجام ملی است که ایران را در برابر هر هجمه‌ای مقاوم و استوار نگاه می‌دارد.

حماسه ۹ دی نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حماسه نهم دی‌ماه یکی از نقاط عطف و ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی است که نقش محوری و تعیین‌کننده مردم را به‌روشنی به نمایش گذاشت به طوری که در این روز، مردم با بصیرت و آگاهی، در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمن ایستادند و از انقلاب و دستاوردهای آن صیانت کردند.

سرهنگ رضا یارمحمدی افزود: پیام اصلی این روز، اثبات این حقیقت است که مردم ایران ستون اصلی انقلاب اسلامی هستند و هر زمان با آگاهی و وحدت وارد میدان شده‌اند، توانسته‌اند سرنوشت کشور را رقم بزنند و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات با اشاره به شباهت فتنه سال ۱۳۸۸ با برخی توطئه‌های اخیر دشمنان، تصریح کرد: دشمن در فتنه ۸۸ و همچنین در جنگ ترکیبی و جنگ دوازده‌روزه اخیر، به‌دنبال تضعیف نظام و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت بود، اما حضور هوشمندانه و وحدت‌آفرین مردم باعث یأس دشمن شد.

یارمحمدی با تأکید بر اینکه نهم دی به‌درستی «یوم‌الله» نام گرفته است، تصریح کرد: این روز جلوه‌ای از دخالت و نصرت الهی در مسیر حرکت مردم بود و می‌توان آن را غلبه جنود الهی بر جنود شیطان دانست. در این روز مردم بار دیگر مشروعیت سیاسی نظام اسلامی را با حضور میلیونی خود به جهانیان اعلام کردند.

وی درباره رمز ماندگاری وحدت مردم ایران در بزنگاه‌های حساس گفت: ملت ایران دارای بصیرت و دشمن‌شناسی عمیق است که با وجود اختلاف سلیقه‌ها، خطوط قرمزی چون حفظ میهن، تمامیت ارضی، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دارند و در لحظات حساس، فراتر از اختلاف‌ها، یکپارچه در صحنه حاضر می‌شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات مهم‌ترین پیام حماسه نهم دی برای نسل جوان و نوجوان را دشمن‌شناسی، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و افزود: جوانان باید بدانند دشمن با ابزارهای مختلف، از جنگ نرم و رسانه‌ای تا فشارهای اقتصادی، به‌دنبال آسیب زدن به کشور است و تنها راه مقابله، شناخت دقیق دشمن و حفظ بصیرت است.

یارمحمدی گفت: بسیج به‌عنوان نیرویی مردمی، وظیفه روشنگری، تبیین عقلانی و جلوگیری از تحریف تاریخ را بر عهده دارد و تقویت بصیرت سیاسی، به‌ویژه در میان نسل جوان، باید بدون جناح‌بندی و با رویکرد فرهنگی و پیشگیرانه دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با جنگ نرم دشمن تصریح کرد: نهم دی الگویی موفق در برابر جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن و الگویی است که نشان می‌دهد با افزایش قدرت تحلیل و تشخیص حق از باطل، می‌توان در فضای غبارآلود رسانه‌ای، حقیقت را از تحریف بازشناخت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات درباره برنامه‌های گرامیداشت نهم دی در این شهرستان گفت: برنامه‌های متعددی در مساجد، پایگاه‌های بسیج، محلات و حوزه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی تدارک دیده شده که هدف اصلی آن‌ها زنده نگه داشتن حافظه تاریخی جامعه، تقویت وحدت و هویت انقلابی و ایجاد فرصت گفت‌وگو و تبیین برای نسل جدید است.

وی تصریح کرد: این حماسه یادآور آن است که مردم، پایه و سرمایه اصلی انقلاب و نظام هستند و هر زمان مردم آگاهانه در صحنه باشند و مسئولان به‌موقع روشنگری و اقدام کنند، فتنه‌ها خنثی خواهد شد و همواره بصیرت، وحدت و حضور به‌موقع مردم، ستون‌های اصلی امنیت و پیشرفت کشور به‌شمار می‌روند.

ملت ایران در حماسه ۹ دی سال ۸۸ اقتدار نظام را به نمایش گذاشتند

امام جمعه نراق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: تاریخ انقلاب اسلامی ایران سرشار از روزهایی است که در آن اراده الهی در متن حرکت آگاهانه و بصیرت‌مند مردم تجلی یافته و به‌درستی باید از این روزها با عنوان ایام‌الله یاد کرد.

حجت‌الاسلام مشهود عین‌لو، با استناد به آیه شریفه «وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» افزود: ایام‌الله، روزهایی هستند که نیت پاک، همت بلند و بصیرت مردم، زمینه‌ساز ظهور نصرت الهی می‌شود و نشانه‌های روشنی برای ملت‌های صبور و شاکر به همراه دارد.

حجت الاسلام عین‌لو ادامه داد: ملت ایران در ۹ دی ۱۳۸۸ بر فتنه نرم آمریکایی صهیونیستی پیروز شد و در ۳ تیر ۱۴۰۴ نیز با تحمیل مقتدرانه آتش‌بس به دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بار دیگر سربلندی و پیروزی خود را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به تفاوت ابزار دشمن در این دو مقطع تاکید کرد: از فتنه نرم تا جنگ سخت، ابزارها تغییر کرد اما هدف دشمن از جمله تضعیف اراده ملی، بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و براندازی نظام، ناکام ماند با این حال، دشمن در هر دو صحنه دچار خطای محاسباتی شد.

امام جمعه نراق، اراده مردمی را ستون اصلی شکل‌گیری این دو حماسه دانست و گفت: در ۹ دی ۱۳۸۸ مردم پس از ماه‌ها صبر و روشنگری، با حضوری خودجوش و گسترده، مرز حق و باطل را ترسیم کردند و نشان دادند در بزنگاه‌های تاریخی قدرت تشخیص و اصلاح مسیر حوادث را دارند.

وی افزود: حضور به‌موقع مردم، شکست محاسبات دشمن، تداوم دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، نقش تعیین‌کننده نیروهای مسلح و بسیج و در نهایت رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی از مهم‌ترین وجوه مشترک این دو یوم‌الله است.

حجت‌الاسلام عین‌لو با اشاره به فتنه ۸۸ به‌عنوان نمونه‌ای آشکار از جنگ ترکیبی گفت: رسانه، شایعه، تحریف، فشار خارجی و تحریک داخلی به‌صورت هم‌زمان به کار گرفته شد، اما بصیرت ملت و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، این فتنه را به شکست کشاند و همان خطای محاسباتی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ۱۴۰۴ نیز تکرار شد.

وی با تأکید بر دشمنی مستمر آمریکا تصریح کرد: آمریکا به‌دنبال صلح در منطقه نیست، بلکه هدف اصلی آن با فتنه داخلی، تحریم و جنگ مستقیم یا نیابتی، سلطه‌گری و به زانو درآوردن ایران است با این حال، این نظام به فضل الهی و با تکیه بر حضور مردم و پشتیبانی از ولایت فقیه پایدار خواهد ماند.

امام جمعه نراق نقش نیروهای مسلح و بسیج را پیوندی ناگسستنی میان اقتدار و مردم‌باوری دانست و گفت: در فتنه ۸۸ و جنگ ۱۴۰۴، مردمی بودن نیروهای مسلح و هماهنگی ارتش، سپاه و بسیج، یکی از عوامل اصلی شکست دشمن بود.

وی با اشاره به نقش راهبردی رهبری حکیمانه در عبور از بحران‌ها اظهار کرد: ۹ دی ۱۳۸۸ و ۳ تیر ۱۴۰۴ دو نقطه درخشان تاریخ معاصر ایران است که نشان می‌دهند ترکیب «ملت بصیر، رهبری حکیمانه و نیروهای مسلح مقتدر» می‌تواند هر فتنه و جنگ تحمیلی را به فرصتی برای تثبیت هویت و اقتدار ملی تبدیل کند.

حجت الاسلام عین لو گفت: این دو یوم‌الله چراغ راه آینده‌اند و یادآور این حقیقت که ملت ایران در برابر خطاهای محاسباتی دشمن، همواره استوار و پیروز خواهد ایستاد.

مردم بصیر ایران در روز ۹ دی به‌صورت خودجوش و آگاهانه به صحنه آمدند

استاد حوزه و دانشگاه و دکترای علوم قرآن و حدیث، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهم دی‌ماه به‌درستی یوم‌الله نامیده شده است چراکه این روز، مقطعی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام پژمان قنبربیگی با اشاره به حوادث فتنه ۱۳۸۸ افزود: فتنه‌گران با بهانه تقلب در انتخابات، آشوب و اغتشاش را در کشور آغاز کردند و رسانه‌های معاند خارجی نیز با دمیدن در این آتش، به‌دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و در این میان، منافقین و اغتشاش‌گران حتی به عاشورای حسینی تعرض کردند غافل از آنکه خاصیت عاشورای حسینی رسوا کردن جبهه باطل است.

حجت‌الاسلام قنبربیگی تصریح کرد: مردم بصیر ایران اسلامی در روز ۹ دی به‌صورت خودجوش و آگاهانه به صحنه آمدند و همچون رودخانه‌ای خروشان، جریان فتنه و اغتشاش‌گران را که همانند خار و خاشاک بودند، کنار زدند و با این حضور عظیم، نظام اسلامی را تثبیت کردند.

وی ادامه داد: مردم در سراسر کشور با اتحاد، انسجام و همبستگی مثال‌زدنی، بار دیگر حمایت بی‌نظیر خود را از نظام اسلامی به نمایش گذاشتند و مهر تأییدی محکم بر اصل جمهوری اسلامی ایران زدند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر استمرار دشمنی‌ها علیه ایران اسلامی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی همواره در پی توطئه، برنامه‌ریزی و خدعه علیه این کشور بوده‌اند و تلاش می‌کنند اهداف شوم خود را از زبان و رفتار افرادی که به ظاهر لباس حق بر تن دارند، پیاده کنند بنابراین نباید اشخاص و ظواهر را ملاک حق قرار داد.

حجت‌الاسلام قنبربیگی با اشاره به ضرورت بصیرت‌افزایی در نسل جوان تاکید کرد: جوانان باید هوشیار باشند و هر شعار و سخنی را بدون تحلیل و آگاهی نپذیرند. همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند، ملاک، حال فعلی افراد است چراکه در تاریخ انقلاب کسانی بوده‌اند که سابقه و ظاهر انقلابی داشته‌اند اما در عمل از مسیر انقلاب فاصله گرفته‌اند.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار نخبگان فرهنگی و دینی اظهار کرد: روحانیون، معلمان و افرادی که ارتباط مستقیم و مستمر با نسل نوجوان و جوان دارند، باید در عرصه جهاد تبیین فعال‌تر عمل کنند، چراکه امروز دشمن پس از شکست در جنگ نظامی، تمام توان خود را به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی معطوف کرده است.

وی گفت: درس بزرگ حماسه ۹ دی این است که مردم با هدایت رهبری و تمسک به ولایت فقیه توانستند دشمن را بشناسند و به پیروزی برسند و به طور حتم پیروی از ولی فقیه رمز ماندگاری نظام اسلامی است و ملت ایران بارها با همین راهبرد، مسیر درست خود را حفظ کرده است.