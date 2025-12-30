حجتالاسلام والمسلمین سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حماسه ماندگار ۹ دی ماه، جلوهای روشن از بصیرت عمیق، ایمان راسخ و وفاداری خللناپذیر ملت بزرگ ایران اسلامی به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.
وی تصریح کرد: ۹ دی روزی است که ملت آگاه و همیشه در صحنه، با حضوری دشمنشکن و وحدتآفرین، بار دیگر معادلات دشمنان را برهم زده و نقشههای پیچیده جبهه استکبار و فتنهگران داخلی را نقش بر آب ساخت.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۹ دی، صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی در تثبیت گفتمان ولایتمداری و تجلی پیوند ناگسستنی امت و امامت به شمار میرود.
حبیبی یادآور شد: این روز بزرگ، نماد فهم درست از شرایط زمانه و تشخیص حق از باطل در هنگامه غبارآلود فتنههاست، بصیرتی که ریشه در آموزههای عاشورایی، ایمان دینی و تبعیت آگاهانه از ولایت فقیه دارد.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در آن روز سرنوشتساز، با الهام از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، نشان داد که در بزنگاههای حساس، با هوشیاری و شجاعت، از ارزشهای انقلاب اسلامی، استقلال کشور و خون پاک شهیدان دفاع میکند و اجازه نخواهد داد دشمنان، با جنگ روانی، تحریف حقایق و سوءاستفاده از اختلافنظرها، به امنیت و وحدت ملی خدشهای وارد سازند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: بیتردید، حماسه ۹ دی درسهای ماندگاری برای امروز و فردای انقلاب اسلامی در بردارد؛ از جمله ضرورت حفظ وحدت، تقویت بصیرت سیاسی و اجتماعی، هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن و پاسداری از جایگاه رفیع ولایت فقیه به عنوان محور انسجام و اقتدار نظام اسلامی.
حبیبی بیان داشت: امروز نیز در شرایطی که دشمنان با ابزارهای نوین رسانهای و فرهنگی به دنبال تضعیف باورها و ایجاد یأس و تفرقه در جامعه هستند، بازخوانی پیام ۹ دی و انتقال آن به نسل جوان، وظیفهای مهم و راهبردی است.
وی تاکید کرد: لازم است مردم شریف، انقلابی و ولایتمدار استان، بهویژه جوانان مؤمن و بصیر، با تأسی از این حماسه ماندگار، در مسیر تحقق آرمانهای امام راحل عظیمالشأن (ره)، تبعیت از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، همواره ثابتقدم و استوار باشند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: امید است با اتکال به خداوند متعال، تقویت ایمان، بصیرت و همدلی، شاهد عزت، پیشرفت و سربلندی روزافزون ایران اسلامی در سایه وحدت ملی و رهبری حکیمانه ولایت فقیه باشیم.
