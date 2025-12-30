به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی، ظهر سه‌شنبه در آئین بزرگداشت حماسه ۹ دی در مصلای بزرگ امام خمینی شهرکرد، با اشاره به تحلیل مقام معظم رهبری از حوادث عاشورا، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با تعبیر «عبرت‌های عاشورا» تأکید دارند که در همه حوادث تاریخی، از جمله نهضت عاشورا، بیش از دو جبهه وجود ندارد؛ جبهه حق و جبهه باطل. این دو جبهه در مقاطع مختلف با چهره‌های گوناگون ظهور می‌کنند، اما ماهیت آن‌ها تغییر نمی‌کند.

وی افزود: این کلید فهم همه حوادث، از عاشورا تا امروز است. در ماجرای فتنه‌ها نیز با همین دو جریان مواجه بودیم. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، جریانی معاند در پی ضربه زدن به نظام و انقلاب بوده که جلوه‌های متعددی داشته است؛ از جنگ تحمیلی گرفته تا اقدامات گروهک‌ها و سپس فتنه ۸۸ که در قالب کودتای مخملی دنبال شد.

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه فتنه ۸۸ پروژه‌ای سازمان‌یافته برای براندازی نظام اسلامی بود، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در آن مقطع بیش از ۲۰۰ بار واژه «فتنه» را به‌کار بردند و عمق نگرانی خود را بیان کردند. هدف اصلی این جریان حذف ولایت فقیه و ضربه به اساس نظام الهی بود، اما حماسه ۹ دی این توطئه را خنثی کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم در ۹ دی با بصیرت کامل به میدان آمدند؛ به‌گونه‌ای که در راهپیمایی‌ها هیچ تصویری جز عکس امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دیده نمی‌شد و شعار محوری مردم «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» بود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دشمنی با اسلام و انقلاب اختصاص به امروز و ایران ندارد، قرآن کریم به‌صراحت می‌فرماید دشمنان همواره تلاش می‌کنند مردم را از دین خود بازگردانند، اما این یک پیشگویی الهی است که هرگز موفق نخواهند شد.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به تعبیر «جنگ ترکیبی» از سوی رهبر انقلاب گفت: امروز دشمن جنگی چندلایه علیه نظام اسلامی به راه انداخته است؛ شامل جنگ نظامی، تبلیغاتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی. در بخش نظامی، تجربه جنگ تحمیلی و دیگر تجاوزها نشان داد که دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و در آینده نیز ناکام خواهند ماند.

وی تأکید کرد: در جنگ تبلیغاتی، رسانه‌های معاند و صهیونیستی تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند، اما حقیقت این است که در همه درگیری‌ها، رژیم صهیونیستی بازنده بوده و خواهد بود.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به جنگ فرهنگی بیان داشت: این بخش از جنگ بسیار خطرناک است، دشمن از طریق ایجاد تردید، تضعیف باورها و ترویج بی‌حجابی به‌دنبال ضربه زدن به هویت اسلامی جامعه است. البته هر فرد بی‌حجاب الزاماً عامل دشمن نیست، اما باید آگاه بود که دشمن از این فضا سوءاستفاده می‌کند.

وی افزود: جنگ سیاسی نیز از ابتدای انقلاب وجود داشته و هدف اصلی آن، تضعیف جایگاه ولایت فقیه است. امروز نیز دشمنان تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی را به پای مقام معظم رهبری بنویسند، در حالی که تمام همت ایشان حل مشکلات معیشتی مردم است و کوتاهی‌ها مربوط به کسانی است که به‌درستی به فرامین رهبری عمل نکرده‌اند.

آیت‌الله خاتمی تأکید کرد: مردم باید هوشیار باشند و اجازه ندهند توطئه‌های جدید دشمن، به‌ویژه در حوزه جنگ ترکیبی، به نتیجه برسد؛ چرا که نظام اسلامی با وجود همه فشارها، روزبه‌روز مقتدرتر و توانمندتر در مسیر خود پیش می‌رود.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات قرآن کریم درباره رفتار منافقان گفت: قرآن می‌فرماید منافقان می‌گویند «بر مردم فشار بیاورید تا از اطراف پیامبر پراکنده شوند». امروز نیز همین منطق را به‌صراحت از زبان دشمنان می‌شنویم؛ به‌گونه‌ای که یکی از سناتورهای آمریکایی اخیراً اعلام کرده باید آن‌قدر فشار اقتصادی بر مردم ایران وارد شود تا از پای درآیند.

وی با تأکید بر اینکه این سخنان نشان‌دهنده ماهیت واقعی دشمن است، افزود: به این افراد نادان باید گفت به فضل الهی، ملت ایران شما را ناکام خواهد گذاشت. هدف اصلی این فشارها، براندازی نظام اسلامی است و دشمنان به‌دنبال آن هستند که اساس نظام الهی از بین برود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروز آفتاب حقیقت برای همگان روشن شده است. اگر دنیا به‌دنبال شناسایی تروریست واقعی است، بداند که نخستین تروریست جهان، دونالد ترامپ و پس از او نتانیاهو هستند. این‌ها با وقاحت، جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند، در حالی که خود بزرگ‌ترین عاملان ترور و جنایت در جهان‌اند.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: دشمنان با دروغ‌پردازی درباره سلاح هسته‌ای و بهانه‌های مختلف، در پی مقابله با اسلام و نظام اسلامی هستند. قرآن به‌صراحت می‌فرماید که آن‌ها همواره با شما می‌جنگند تا دین شما باقی نماند، اما این توطئه‌ها نیز همانند گذشته ناکام خواهد ماند.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، ادامه همان جریان باطل است که با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، به‌دنبال براندازی نظام اسلامی است، اما ملت ایران با ایمان، بصیرت و مقاومت، این نقشه‌ها را نیز خنثی خواهد کرد.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در ادامه سخنان خود با اشاره به الزامات پیروزی در میدان تقابل با دشمنان گفت: این میدان دارای پنج رکن اساسی است و پیروزی تنها با تحقق این پنج محور به‌دست می‌آید. نخستین رکن، ایمان و باور دینی است. قرآن کریم در آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران می‌فرماید: «سست نشوید و اندوهگین نباشید که شما برترید اگر ایمان داشته باشید».

وی افزود: شرط دوم، توکل بر خداست، خداوند در آیه سوم سوره طلاق می‌فرماید: «وَ مَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ». انقلاب اسلامی به برکت همین توکل، از مهلکه‌های بزرگی نجات پیدا کرده است؛ مهلکه‌هایی که اگر بخواهیم همه آن‌ها را بازگو کنیم، بسیار طولانی خواهد شد.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به ماجرای شکست آمریکا در صحرای طبس تصریح کرد: ماجرای طبس یکی از نمونه‌های روشن نصرت الهی است. دشمن ماه‌ها برنامه‌ریزی و مخفی‌کاری کرده بود، اما شن‌های بیابان به سربازان خدا تبدیل شدند و نقشه آن‌ها را نقش بر آب کردند. این نشانه پیروزی ملتی است که خداباور است و خدا نیز چنین ملتی را دوست دارد.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: اوج خداباوری، در مکتب امام حسین (ع) متجلی است، ملتی که عاشق اباعبدالله الحسین (ع) است، ملت پیروز است و شعارش «هیهات منّا الذله» است.

وی ادامه داد: شرط سوم پیروزی، خسته نشدن و ایستادگی است، دشمن تلاش می‌کند ملت ایران را خسته کند، اما واقعیت این است که ملت ایران خستگی را خسته کرده و این دشمن است که فرسوده خواهد شد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیه ۴۵ سوره انفال گفت: خداوند مؤمنان را به مقاومت، استقامت و ماندن در میدان فرا می‌خواند. واژه «صبر» و مشتقات آن بارها در قرآن آمده و «استقامت» یک واجب الهی است؛ یعنی نباید میدان را ترک کرد.

وی تأکید کرد: صبر و پیروزی دو یار قدیمی‌اند و بر اثر صبر، نوبت ظفر فرا می‌رسد؛ همان‌گونه که قرآن کریم در آیات پایانی سوره فصلت وعده نصرت الهی را به استقامت‌کنندگان داده است.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی جریان‌ها که همچنان بر مذاکره با آمریکا تأکید دارند، گفت: با وجود تحلیل‌ها و تبیین‌های روشنگرانه مقام معظم رهبری، هنوز جریانی در کشور وجود دارد که چشم امید به مذاکره با آمریکا دوخته است؛ آمریکایی که سابقه آن برای ملت ایران کاملاً روشن است.

وی افزود: آمریکای خبیث همان کشوری است که حتی در میانه گفت‌وگوها نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دست به حمله و اقدام خصمانه زده است، با این حال، عده‌ای همچنان دم از مذاکره می‌زنند، در حالی که تجربه نشان داده مذاکره با آمریکا چیزی جز فریب، دروغ و نقض عهد به همراه ندارد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: ملت ایران باید هوشیار باشد و فریب لبخندهای دیپلماتیک دشمن را نخورد، چرا که هدف اصلی آمریکا از مذاکره، نه حل مسائل، بلکه تضعیف و مهار نظام اسلامی است.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در ادامه با تبیین ماهیت واقعی مذاکره با آمریکا اظهار داشت: مذاکره‌ای که در آن طرف مقابل می‌گوید هرچه ما گفتیم بگویید چشم و دیگر حق اظهارنظر نداشته باشید، مذاکره نیست، بلکه ذلت است. ملت ایران ۴۷ سال است که ذلیل نشده و به فضل الهی هرگز ذلیل نخواهد شد. این ملت، ملتی آزاده است و باید عزت خود را حفظ کند.

وی افزود: یکی از الزامات پیروزی، باخت ندادن روحیه است، قرآن کریم در آیه «الَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم» به صحنه‌ای عجیب اشاره می‌کند؛ صحنه‌ای که دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، اراده مؤمنان را در هم بشکند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فضای پس از جنگ اُحد گفت: پس از آن نبرد، مدینه فضایی اندوه‌بار داشت؛ در هر خانه‌ای صدای گریه برای پدر، برادر یا فرزند شهید شنیده می‌شد، اما همان دشمن باز هم تهدید به حمله مجدد می‌کرد، با این حال، مؤمنان با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر و آماده دفاع، به میدان آمدند.

آیت‌الله خاتمی تأکید کرد: این همان روحیه دفاع مقدس است؛ روحیه‌ای که ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نیز آن را به‌خوبی نشان داد. دشمن می‌خواهد روحیه‌ها تضعیف شود، چرا که قرآن می‌فرماید پیروزی از آنِ کسانی است که روحیه خود را حفظ می‌کنند.

وی با استناد به آیه ۴۶ سوره انفال گفت: رمز پیروزی، همراهی با ولایت و اطاعت از خدا و رسول است. اطاعت از خدا، اطاعت از قوانین الهی است و اطاعت از رسول، اطاعت از حاکمیت الهی. ولایت فقیه نیز به تصریح امام راحل (ره)، ادامه همان ولایت رسول‌الله (ص) و ولایت امیرالمؤمنین (ع) است.

عضو فقهای شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: هر کس با ولایت همراه باشد، در میدان پیروزی پرواز خواهد کرد و دشمن هرگز نخواهد توانست اراده این ملت را در هم بشکند.

آیت‌الله سید احمد خاتمی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت آمادگی برای دفاع از کشور گفت: وسیله حفظ عزت و استقلال، آمادگی برای دفاع از ایران اسلامی است. همه باید آماده باشیم تا از این نظام و این سرزمین دفاع کنیم.

وی افزود: این نکات در پاسداشت یاد و خاطره شهدای عزیز و تجلیل از جانبازان سرافراز حماسه‌ها بیان شد و از حضور پرشور مردم در این اجتماع آبرومند که به مناسبت حماسه نهم دی برگزار شد، صمیمانه قدردانی می‌کنم، شما با حضور خود، بار دیگر وفاداری‌تان به انقلاب و ولایت را به نمایش گذاشتید.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانیه پایانی این مراسم تصریح کرد: جمله‌ای که قرائت خواهد شد، جانِ قطعنامه این اجتماع است و پیام اصلی این حماسه را منتقل می‌کند.