به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالعلیزاده صبح سه شنبه از بندر بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای بندری قرار گرفت.
وی در جریان سفر به استان بوشهر و در حاشیه بازدید از بندر بوشهر، در جمع خبرنگاران، این بندر را یکی از بنادر قدیمی، مهم و اثرگذار کشور دانست و بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای آن برای تقویت اقتصاد ملی تأکید کرد.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور با اشاره به پیشینه تاریخی بندر بوشهر اظهار کرد: بندر بوشهر بهواسطه موقعیت طبیعی مناسب، با هزینهای نسبتاً کم اما کارایی بالا شکل گرفته و اداره میشود و در سالهای گذشته نیز با اجرای طرحهایی همچون لایروبی کانال بندر و ایجاد جزیره نگین، فرصتهای مناسبی برای توسعه آن فراهم شده است.
وی افزود: ما معتقدیم افزایش نقش بندر بوشهر میتواند تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد ملی داشته باشد، اما لازمه تحقق این هدف، اتصال هرچه سریعتر این بندر به شبکه ریلی کشور است؛ موضوعی که در بحث کریدورهای حملونقل اهمیت راهبردی خود را نشان داده و میتواند بهرهبرداری از ظرفیتهای بندر بوشهر را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
عبدالعلیزاده با تأکید بر نقش نوآوری در توسعه بنادر گفت: یکی از نکاتی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، ضرورت تقویت حضور شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در بنادر است. این مجموعهها میتوانند با ارائه ایدههای نو، به بهبود و ارتقای فعالیتهای موجود و همچنین نوآوری در خدمات و بهرهبرداری از بنادر کمک کنند؛ موضوعی که سازمان بنادر نیز باید آن را جدیتر دنبال کند.
وی با مقایسه مساحت بندر بوشهر با بنادر بزرگ کشور توضیح داد: مساحت بندر بوشهر پیش از توسعهها حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار بود، در حالی که بنادری مانند شهید رجایی هزاران هکتار وسعت دارند؛ با این حال، در همین بندر نیز میتوان با تکیه بر استارتآپها و نوآوری، ارزش افزودهای حتی بیشتر از برخی بنادر بزرگ ایجاد کرد.
عبدالعلیزاده با اشاره به رضایت خود از روند تحولات بندر بوشهر تصریح کرد: این سومین بازدیدم از بندر بوشهر است و نسبت به بازدیدهای قبلی، امروز رضایت بیشتری از وضعیت بندر و بهویژه گزارشی که توسط مدیریت بندر ارائه شد دارم. در این بازدید، وضعیت بنادر مهم استان بوشهر نیز مرور شد که خوشبختانه برای همه آنها برنامهها و طرحهای توسعهای پیشبینی شده است.
نماینده ویژه رئیسجمهور در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی و حمایت دولت، بنادر استان بوشهر بتوانند به برنامههای ارائهشده نزدیک شوند و شاهد توسعهای آبرومندانه و پایدار در سواحل این استان و تقویت اقتصاد دریامحور کشور باشیم.
