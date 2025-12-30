شهید سلیمانی نماد عملی وحدت؛ مکتب حاج قاسم به نسل جوان منتقل شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله چهرههایی است که نام او فراتر از مرزهای جغرافیایی، به نمادی از ایستادگی، همبستگی و مسئولیتپذیری تبدیل شد.
شهید سلیمانی نه صرفاً یک فرمانده نظامی، بلکه شخصیتی اجتماعی و ملی بود که توانست در بزنگاههای حساس تاریخی، نقش پیونددهنده میان اقوام، مذاهب و جریانهای مختلف را ایفا کند.
نگاه او به مسائل منطقهای و انسانی، مبتنی بر حفظ کرامت انسان و مقابله با ناامنی و افراطگرایی بود؛ نگاهی که باعث شد جایگاه ویژهای در میان گروههای مختلف، از جمله اهلسنت منطقه، پیدا کند.
رویکرد او در تعامل با اقوام و مذاهب، نه بر پایه مرزبندیهای تنگنظرانه، بلکه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک شکل گرفته بود در بسیاری از مناطق اهلسنتنشین، نام حاج قاسم با امنیت، آرامش و حمایت از مردم بیدفاع گره خورده است. رویکرد او در تعامل با اقوام و مذاهب، نه بر پایه مرزبندیهای تنگنظرانه، بلکه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک شکل گرفته بود.
همین ویژگی باعث شد که شهید سلیمانی در نگاه بسیاری، نماد وحدت عملی در میدان باشد؛ وحدتی که نه در شعار، بلکه در رفتار و تصمیمگیری متجلی میشد.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تبیین «مکتب حاج قاسم» است؛ مکتبی که صرفاً به یک شخص محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از ارزشها مانند مسئولیتپذیری، شجاعت همراه با عقلانیت، خدمت بیمنت به مردم و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی را در بر میگیرد. این مکتب میتواند الگویی تربیتی برای نسل جدید باشد؛ نسلی که در معرض چالشهای پیچیده فکری، رسانهای و هویتی قرار دارد.
انتقال درست این مکتب به نسل جوان، نیازمند روایت دقیق، عقلانی و بهدور از اغراق است. نسل امروز بیش از هر چیز به صداقت، منطق و کارآمدی توجه دارد و تنها از طریق گفتوگوی روشن و مستند میتوان پیام این مکتب را به درستی منتقل کرد. بازخوانی تجربه زیسته شهید سلیمانی، نه بهعنوان یک اسطوره دستنیافتنی، بلکه بهعنوان انسانی مسئول و متعهد، میتواند الهامبخش مسیر آینده باشد.
در نهایت، مکتب حاج قاسم اگر بهدرستی تبیین شود، میتواند به سرمایهای اجتماعی برای تقویت همبستگی ملی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در جامعه تبدیل شود؛ سرمایهای که فراتر از زمان و مکان، قابلیت اثرگذاری پایدار دارد.
مکتب شهید سلیمانی فراتر از مرزها و مذاهب
امام جمعه اهل سنت خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی فراتر از مرزها و مذاهب است، گفت این مکتب بر پایه ایمان، وحدت امت اسلامی و دفاع از مظلومان شکل گرفته است.
شیخ احمدرضا کنعانی با اشاره به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد اخلاص، شجاعت، مردمیبودن و پایبندی به ارزشهای اسلامی و انسانی به شمار میرفت.
شهید سلیمانی همواره به کرامت انسانها، احترام به اقوام و مذاهب مختلف و دفاع از مظلومان توجه داشت و همین ویژگیها، او را به الگویی ماندگار برای ملتهای منطقه تبدیل کرد وی افزود: مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی متعلق به همه مسلمانان است و نگاه وحدتآفرین او میان شیعه و سنی، عامل مهمی در تقویت جبهه مقاومت و مقابله با استکبار جهانی بود.
امام جمعه اهل سنت خارگ تصریح کرد: شهید سلیمانی همواره به کرامت انسانها، احترام به اقوام و مذاهب مختلف و دفاع از مظلومان توجه داشت و همین ویژگیها، او را به الگویی ماندگار برای ملتهای منطقه تبدیل کرد.
کنعانی با تأکید بر ضرورت تبیین مکتب شهید سلیمانی برای نسل جوان، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت صادقانه به مردم، از مهمترین پیامهای این مکتب ارزشمند است.
وی در پایان گفت: ادامه راه شهید حاج قاسم سلیمانی در گرو حفظ وحدت اسلامی، پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش برای اعتلای عزت و اقتدار امت اسلامی خواهد بود.
ضرورت تبیین و انتقال مفاهیم مکتب حاج قاسم
امام جمعه اهل سنت بخش سیراف نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نماد اخلاص، شجاعت، بصیرت و ولایتمداری بود.
شیخ حسین افروز اضافه کرد: مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، امتداد همان روحیهای است که در حماسه نهم دی تجلی یافت؛ روحیهای که بر پایه ایمان، تبعیت از ولیفقیه و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار شکل گرفته است.
وی ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی با مجاهدتهای خالصانه خود، نهتنها امنیت و عزت ایران اسلامی را در منطقه تثبیت کرد، بلکه الگویی ماندگار از وحدت امت اسلامی و مقاومت در برابر دشمنان اسلام و انسانیت به جهان معرفی کرد.
امام جمعه اهل سنت بخش سیراف با تأکید بر ضرورت تبیین و انتقال مفاهیم مکتب حاج قاسم برای نسل جوان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی و ترویج مکتب حاج قاسم هستیم تا جوانان با شناخت دقیق نقشههای دشمن، در مسیر عزت، مقاومت و پیشرفت کشور گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: وحدت، هوشیاری و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، رمز عبور ملت ایران از همه توطئهها و فتنههاست و حماسه نهم دی در کنار مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، سندی زنده از اقتدار، بصیرت و عظمت ملت ایران در تاریخ معاصر به شمار میرود.
