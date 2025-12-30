اجتماع حوزویان و اقشار مردم قم به مناسبت ۹ دی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و در سالروز حماسه تاریخی ۹ دی ملت بزرگ ایران که به نام روز «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نامگذاری شده، اجتماع حوزویان و اقشار مختلف مردم قم به مناسبت بزرگداشت این روز تاریخی در مدرسه فیضیه قم آغاز شد.

در این اجتماع آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، طلاب و اساتید حوزه علمیه قم، شخصیت‌های حوزوی و استانی حضور دارند.

اجتماع کنندگان حوزوی و مردم قم پرچم‌های ایران اسلامی، حزب الله لبنان و فلسطین و همچنین تصاویری از امام راحل، رهبر معظم انقلاب، حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله را در دست دارند.

«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ما همه عمار توایم خامنه ای، گوش به فرمان توایم خامنه ایم»، «راه نجات امت، حمایت از ولایت»، «تجلی فضیلت، حمایت از ولایت»، «خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است» و «ملت ما بیدار است، از آمریکا بیزار است» بخشی از شعارهایی بود که تجمع کنندگان سر دادند.

شماری از بانوان قمی و طلاب خواهر جامعه الزهرا سلام الله علیها نیز در این اجتماع حضور یافتند.

گروه سرود یاوران مهدی (عج) نیز در این مرایم به اجرای برنامه پرداختند.

جمعیت حاضر در این مراسم علاوه بر سالن مدرسه علمیه فیضیه، در حیاط و میدان آستانه و در جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت علیهم السلام نیز تجمع کرده که امکان حضور آنان در مدرسه فیضیه فراهم نیست.

مردم قم همچنین در این اجتماع انقلابی نسبت به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه اعلام انزجار کردند.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دقایقی دیگر در جمع مردم قم به ایراد سخن خواهد پرداخت.