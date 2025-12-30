زمان برگزاری آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ در ۱۴ مرکز استان به شرح جدول مندرج در بند «و» اطلاعیه برگزار می‌شود.

متقاضیان لازم است با توجه به نوع درس یا درس‌هایی که در آزمون آنها ثبت‌نام کرده‌اند، نیم‌ساعت قبل از ساعت شروع آزمون طبق ساعت اعلام شده در جدول ذیل در حوزه امتحانی حضور یابند.

ردیف نام درس ساعت شروع آزمون زمان بسته شدن درب حوزه امتحانی ۱ حسابداری ۸:۳۰ صبح ۸:۰۰ صبح ۲ قانون مالیات‏ها ۱۰:۵۰ صبح ۱۰:۲۰ صبح ۳ سایر قوانین ۱۲:۰۰ صبح ۱۱:۳۰ صبح ۴ حسابرسی (تستی و تشریحی) ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر)

تأکید می‌شود، درب‌های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع آزمون بسته خواهد شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته ‌شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت‌ شرکت در آزمون‌ از روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

لذا متقاضیان آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد و...) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده، شماره سریال و کد پیگیری و ...) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخ‌گویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند.

این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضویت داشته باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کروده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت‌احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای (نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد، ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ (مدارک حرفه‌ای شناخته شده بین‌المللی، مقطع تحصیلی، کد و عنوان رشته تحصیلی و تاریخ اخذ مدرک تحصیلی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد لازم است، برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا قبل از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ منحصراً به درگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کند.

در صورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل معترض است، ضرورت دارد بر اساس توضیحات بند «ج» به نماینده سازمان سنجش در واحد رفع نقص مراجعه کند:

۱. چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۲. چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله: فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا عکس اشتباه است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنید و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت به عنوان متخلف تلقی خواهید شد.

۳. چنانچه نسبت به بند ۳ (جنس) معترض هستید.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی براساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

نماینده سازمان سنجش در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. برای اطلاع آن دسته از متقاضیانی که براساس توضیحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت می‌شوند، اسامی شهرستان ها و آدرس واحد رفع نقص به شرح جدول مندرج در بند «و» این اطلاعیه اعلام شده است.

جدول شهرستان‌های محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون

استان محل اقامت متقاضیان استان محل برگزاری آزمون شهرستان محل برگزاری آزمون نام و آدرس موسسه آموزش عالی محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون آذربایجان شرقی و اردبیل آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه تبریز/ نشانی: تبریز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مدیریت امور آموزشی آذربایجان غربی آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه/ نشانی: ارومیه: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد اصفهان اصفهان دانشگاه اصفهان/ نشانی: اصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمونها البرز، زنجان و قزوین البرز کرج دانشگاه خوارزمی-پردیس کرج/ نشانی: کرج: میدان حصارک، دانشگاه خوارزمی، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق ۲ آموزش بوشهر بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ نشانی: بوشهر: بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، سازمان مرکزی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تهران ، سمنان ، قم و مرکزی تهران تهران حوزه برادران و خواهران: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره/ نشانی: تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بن بست شاهرود خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی خراسان رضوی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد/ نشانی: مشهد: ابتدای بلوار وکیل‌آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان آموزش دانشگاه خوزستان خوزستان اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز/ نشانی: اهواز: جنب پل پنجم، اتوبان گلستان، ورودی دانشگاه شهید چمران اهواز سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان/ نشانی: زاهدان: خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر معاونت آموزشی دانشگاه فارس، کهگیلویه و بویراحمد فارس شیراز دانشگاه شیراز/ نشانی: شیراز: خیابان ساحلی غربی مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه/ نشانی: کرمانشاه: طاق بستان، خیابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه گیلان گیلان رشت دانشگاه گیلان/ نشانی: رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی درب غربی شهربازی، پردیس دانشگاه گیلان گلستان و مازندران مازندران ساری دانشگاه ملی مهارت استان مازندران – دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) - ساری/ نشانی: ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری (طبرستان)، دانشکده ملی مهارت امام محمدباقر (ع) هرمزگان و کرمان هرمزگان بندرعباس دانشگاه هرمزگان/ نشانی: بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، پردیس شماه ۲ دانشگاه هرمزگان (بنیاد نخبگان)

یادآوری‌های مهم‌

۱- برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است. تذکر مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن، یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود.

۳- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌ حساب پیشرفته (استفاده از ماشین ‏حساب ساده و غیر قابل برنامه‏ ریزی مجاز است)، هرگونه یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، رفتار خواهد شد.

۴- به‌همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

۵- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آید.

۶- حوزه‌های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور هستند، بنابر این توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

۷- متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار دارد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعۀ دقیق آن اقدام کنند.

۸- متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری برای آنها، لازم است، حداکثر تا ۲ بهمن ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.