مراسم گرامیداشت ۹ دی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح سه‌شنبه در این مراسم با قدردانی از حضور پرشور مردم، نهم دی را روز تجلی میثاق امت با ولایت دانست و اظهار کرد: این روز نشان‌دهنده هویت ولایتمدار و بصیرت مردم استان است که همواره در صحنه حضور دارند.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی به پیشگامی مردم استان در مقابله با فتنه‌ها اشاره کرد و گفت: مردم این منطقه حتی پیش از حماسه نهم دی، با حضور آگاهانه خود بساط فتنه‌گری را جمع کردند.

وی به سابقه درخشان این استان در ولایتمداری و ایثار اشاره کرد و از پرورش شهدای بزرگوار همچون شهید رئیسی و شهید آیت‌الله عاشوری یاد کرد.

جمالی از همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف در برگزاری این مراسم تقدیر کرد و بر ضرورت تداوم وحدت و پایبندی به مسیر ولایت تأکید نمود.