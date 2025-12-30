به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان گفت: پس از برگزاری چندین جلسه مشترک و پیگیری‌های مستمر با وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، خوشبختانه پاکت مناقصه دو پروژه مهم و زیرساختی تقاطع غیرهمسطح ایوانکی و محور سمنان–فیروزکوه بازگشایی شد.

وی با تأکید بر اهمیت این دو پروژه در ارتقای ایمنی، روان‌سازی تردد و توسعه ارتباطات استان افزود: این اقدام، نتیجه هم‌افزایی، تعامل سازنده و پیگیری‌های مداوم برای رفع موانع اجرایی پروژه‌های اولویت‌دار استان است.

استاندار سمنان تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، طی روزهای آینده پیمانکار جدید این دو پروژه انتخاب و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد تا یکی از مطالبات مهم مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل استان محقق شود.

کولیوند خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، عبور از وعده‌ها و تمرکز بر نتیجه‌محوری و تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

به گزارش مهر، پروژه راه سمنان-فیروزکوه به ارزش یک هزار و صد میلیارد تومان و پروژه تقاطع غیرهمسطح به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.