به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح ایوانکی با اشاره به اجرای ۱۹ میلیارد تومان پروژه حوزه راه و حمل و نقل در استان سمنان، تاکید کرد: تکمیل این طرح ها گامی به سوی کاهش سوانح و ارتقا ایمنی جاده ها است.

وی با اشاره به اینکه پروژه تقاطع غیر همسطح ایوانکی از سال ۹۰ جز مطالبات مردم منطقه بوده است، اضافه کرد: پس از ۱۴ سال این پروژه روی میز اجرا قرار گرفته است.

استاندار سمنان ایوانکی را دروازه ورود به استان خواند و توضیح داد: علاوه بر اجرای تقاطع ساماندهی، زیبا سازی و ارتقا منظر ورودی نیز باید در دستور کار واقع شود.

کولیوند در بخش دیگری از صحبت های خود از انعقاد قرار داد برای احداث سه هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و یادآور شد: به این منظور پنج هزار هکتار زمین برای اجرای طرح واگذار شده است.

وی به موضوع انتقال آب به سمنان نیز اشاره داشت و ادامه داد: این پروژه به عنوان یکی از مطالبات مردم استان با همراهی نمایندگان مجلس و دستگاه های متولی در دست پیگیری است.