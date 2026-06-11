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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

۱۹ هزار میلیارد تومان پروژه راه در استان سمنان؛ تصادفات کاهش می‌یابد

۱۹ هزار میلیارد تومان پروژه راه در استان سمنان؛ تصادفات کاهش می‌یابد

گرمسار- استاندار سمنان از اجرای ۱۹ هزار میلیارد تومان پروژه راه و حمل‌ونقل در این استان خبر داد و گفت: تکمیل این طرح‌ها گامی اساسی برای ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند پیش از ظهر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح ایوانکی با اشاره به اجرای ۱۹ میلیارد تومان پروژه حوزه راه و حمل و نقل در استان سمنان، تاکید کرد: تکمیل این طرح ها گامی به سوی کاهش سوانح و ارتقا ایمنی جاده ها است.

وی با اشاره به اینکه پروژه تقاطع غیر همسطح ایوانکی از سال ۹۰ جز مطالبات مردم منطقه بوده است، اضافه کرد: پس از ۱۴ سال این پروژه روی میز اجرا قرار گرفته است.

استاندار سمنان ایوانکی را دروازه ورود به استان خواند و توضیح داد: علاوه بر اجرای تقاطع ساماندهی، زیبا سازی و ارتقا منظر ورودی نیز باید در دستور کار واقع شود.

کولیوند در بخش دیگری از صحبت های خود از انعقاد قرار داد برای احداث سه هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و یادآور شد: به این منظور پنج هزار هکتار زمین برای اجرای طرح واگذار شده است.

وی به موضوع انتقال آب به سمنان نیز اشاره داشت و ادامه داد: این پروژه به عنوان یکی از مطالبات مردم استان با همراهی نمایندگان مجلس و دستگاه های متولی در دست پیگیری است.

کد مطلب 6857112

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