امام جمعه گناوه: حماسه ۹ دی فاتحه انقلاب رنگی در ایران را خواند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت نهم دی در مصلی جمعه گناوه با گرامیداشت سالروز این حماسه ماندگار اظهار کرد: حماسه نهم دی‌ماه یکی از برجسته‌ترین و پرافتخارترین یوم‌الله‌های در تاریخ انقلاب اسلامی است که به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه «چرا حماسه نهم دی را به عنوان یوم الله نامگذاری شده است»، افزود: از بدو پیروزی انقلاب تا امروز بیش از چهل انتخابات در تمام ادوار اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا در کشور برگزار شده است و در هر کدام از این انتخابات دشمنان به دنبال این بودند تا حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمرنگ باشد اما علی رغم میل باطنی و ظاهری دشمنان همواره مردم نسبت حکومت و مردم سالاری دینی معتقد بودند.

وی با اشاره به برخی حوادث و رویدادهای سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات ادامه داد: یکی از انتخابات مهم و بی نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی و حضور حداکثری مردم، دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود.

امام جمعه گناوه یادآور شد: در انتخابات سال ۱۳۸۸ بیش از ۸۲ درصد مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و نزدیک به چهل میلیون رأی به صندوق‌ها رأی گیری ریخته شد که نشان‌دهنده اعتماد و حمایت عمومی مردم از نظام اسلامی و حاکمیت بود اما دشمنان با بهره‌گیری از جنگ روانی و رسانه‌ای، پروژه فتنه و شبهه‌افکنی در انتخابات را کلید زدند و عده‌ای نیز با دشمنان قسم خورده ملت همراه شدند.

وی با بیان اینکه زمزمه تقلب از روز اول رأی گیری در این انتخابات آغاز شد بیان کرد: نقشه فتنه و تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ از همان ابتدا کلید خورد و دشمنان هم که خیرخواه این ملت نبودند وقتی دیدند چهل میلیون مردم پای صندوق‌های رأی رفته است یعنی حمایت از حاکمیت، نظام و استحکام بخشی به این نظام و همراهی با ولایت را دیدند فرصت را مغتنم شمردند و فضای غبارآلودی ایجاد شد و آنچه که نباید صورت گرفت که متأسفانه خواص هم مردود شدند و آنهایی که زمانی همراه و پشتیبان انقلاب بودند در این انتخابات نتوانستند بصیرت لازم را داشته باشند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: حوادث سال ۸۸ دقیقاً در راستای طراحی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اجرای انقلاب رنگی و مخملی در ایران انجام شد؛ همان پروژه‌ای که در برخی کشورهای منطقه مانند اوکراین و گرجستان و قرقیزستان دنبال شد و در کشور ما با بصیرت مردم و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب ناکام ماند.

وی ادامه داد: فتنه‌گران با سوءاستفاده از فضای انتخاباتی و حمایت ضد انقلاب و شبکه‌های معاند، هشت ماه کشور را گرفتار آشوب و التهاب کردند و نهایتاً در روز عاشورا با هتک حرمت مقدسات نشان دادند که اهدافی جز ضربه به اساس نظام ندارند.

عاشورا به یاری انقلاب آمد

وی بیان کرد: دشمن دقیقاً در روز عاشورا و عزای و عزاداری مردم بعد از آنی که مردم برای امام حسین در روز عاشورا عزاداری کرده و اشک ریخته بودند حمله به پرچم امام حسین و مقدسات را شروع کرد و عزاداران حسینی از سوی فتنه گران مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند، اینجا بود که خون مردم به جوش آمد و به تعبیر مقام معظم رهبری اینجا بود که عاشورا و حسین بن علی (ع) کمک کار این انقلاب به این نظام شد.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی تأکید کرد: همین رفتارهای دشمن‌پسند باعث شد ملت ایران در ۹ دی سیلی محکم و تاریخی به فتنه‌گران و حامیان آنان بزنند و حمایت بی‌چون و چرای خود از ولایت فقیه را ثابت کنند.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب با صلابت و درایت علمی، نقشه دشمن برای باطل کردن رأی چهل میلیون نفر و بی‌ثبات‌سازی کشور را نقش بر آب کردند و اجازه ندادند کوچک‌ترین خدشه‌ای به جمهوریت و اسلامیت نظام وارد شود.

دشمن معیشت مردم را نشانه رفته است

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ امروز دشمن اشاره کرد و گفت: اکنون تمرکز دشمن بر معیشت و اقتصاد مردم است و تلاش دارند از هر ضعف مدیریتی و فشارهای اقتصادی بر مردم سوءاستفاده کنند اما مردم آگاه و مطالبه‌گر هستند و با وجود گلایه‌ها و نقدها، اصل نظام، ولایت و حاکمیت را از جان و دل حمایت می‌کنند و قبول دارند.

وی بیان کرد: امروز همه باید کمک کنیم و نگذاریم دشمن از برخی ضعف مدیریت‌ها و عدم شفافیت‌ها سو استفاده کند.

وی بیان کرد: اگر اعتراض صنفی صورت می‌گیرد، عده‌ای دنبال آن هستند که از این آب گل آلود ماهی می‌گیرند اما این کار را باید مدیریت و دقت شود و مسئولان باید از معیشت مردم حمایت کنند اگر چه دولت تلاش می‌کند و همه وظیفه داریم از دولت کنیم اما دولت باید با تدبیر عمل کند.

امام جمعه گناوه همچنین بر استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان برای حل مشکلات کشور تاکید کرد.

حماسه نهم دی جریان فتنه را ناکام و منزوی کرد

وی ادامه داد: حماسه نهم دی جریان فتنه را ناکام و منزوی کرد و مردم با خلق این حماسه ثابت کردند که هرگز دست از نظام و رهبری بر نخواهند داشت و فریب دروغ پردازی‌های دشمن نخواهند خورد.

وی ادامه داد: حماسه نهم دی عشق مردم به ارزش‌های اسلامی و انقلاب و حساسیت آنها نسبت به حفظ حرمت عاشورا و عزاداری سالار شهیدان حسین بن علی علیه السلام و السلام بود و به عنوان یک راهبرد اساسی که می‌تواند تمام توطئه‌های استکباری و صهیونیستی دشمنان را نقش بر آب کند، فاتحه وقوع هر نوع انقلاب مخملی و رنگی را خواند.

وی گفت: حماسه نهم دی ظرفیت‌های مردمی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی مبتنی بر حق مردم سالاری دینی برای عبور از بحران‌های را بیش از پیش نمایان کرد.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در پایان با قدردانی از حضور مردم و مسئولان در مراسم ۹ دی اظهار کرد: امروز وظیفه همه ما صیانت از مسیر شهدا، تقویت امید اجتماعی، خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد اجرای سرودهای انقلابی از دیگر بخش‌ها بود و شرکت کنندگان با سردادن شعارهای «هیهات من الذله»، «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده»، «مرگ بر آمریکا» و اعلام حمایت از ولایت فقیه بار دیگر وفاداری خود را به نظام اسلامی و رهبری نشان دادند.