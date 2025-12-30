به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، به اطلاع دانشجویان، داوطلبان و اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور میرسد، در پی تعطیلی ادارات و دانشگاههای شهر تهران به دلیل برودت هوا، هیچگونه تغییری در برنامه برگزاری مصاحبههای رشتههای مقطع دکتری تخصصی (PhD) علوم پزشکی ایجاد نشده و این مصاحبهها مطابق برنامهریزی قبلی اعلامشده برگزار خواهد شد.
در عین حال، مطابق رویه و سنوات گذشته، تصمیمگیری درباره برگزاری یا عدم برگزاری امتحانات پایانترم در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر عهده معاونت آموزشی همان دانشگاه بوده و هر دانشگاه متناسب با شرایط موجود، نسبت به برنامهریزی و اطلاعرسانی اقدام خواهد کرد.
بر این اساس، تمامی اطلاعیهها و تغییرات احتمالی در برنامه امتحانات و نحوه برگزاری آنها صرفاً از طریق معاونتهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام میشود و دانشجویان موظفاند از مراجعه به منابع غیررسمی خودداری کرده و اخبار و اطلاعات را تنها از درگاههای رسمی اطلاعرسانی دانشگاه محل تحصیل خود پیگیری کنند.
