به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری پیش از ظهر امروز سهشنبه در نشست مشترک کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و همچنین کمیسیون تخصصی معدن و صنابع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست طرح نظاممند مسائل معادن استان و بهرهگیری از حضور رئیس خانه معدن ایران برای بررسی راهحلهای کاربردی است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات معادن استان طی سالهای گذشته به صورت جدی پیگیری نشده است، ادامه داد: امیدواریم با جمعبندی دیدگاههای کارشناسی، پیشنهادهای مشخص برای طرح در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
احیای خانه معدن استان
وی با اشاره به کاهش ملموس فعالیت خانه معدن خوزستان طی دوره اخیر از برنامهریزی برای برگزاری انتخابات این نهاد همزمان با حضور رئیس خانه معدن ایران خبر داد و افزود: این اقدام را زمینهای برای بازگشت پویایی تشکلهای تخصصی بخش معدن در استان است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: فعالسازی خانه معدن میتواند به سازماندهی بهتر مطالبات بهرهبرداران، شکلگیری کارگروههای تخصصی و ارتباط هدفمندتر با ساختارهای ملی در مسیر اصلاح آئیننامهها و رویههای اجرایی کمک کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای قانون معادن، اظهار کرد: بسیاری از چالشهای کنونی نه به کمبود قانون بلکه به نحوه اجرای مقررات و عدم همگرایی دستگاهها بازمیگردد.
وی با یادآوری ترکیب شورای عالی معادن و جایگاه تصمیمات آن، خواستار تقویت هماهنگی میان سطوح ملی و استانی شد تا از طرح دعاوی موازی علیه بهرهبرداران دارای پروانه معتبر جلوگیری و زمان فعالان این بخش به جای فرآیندهای اداری طولانی، صرف فعالیت تولیدی شود.
وی همچنین متناسبسازی حقوق دولتی حاصل از بهرهبرداری از معادن استان با شرایط اقتصادی و ویژگیهای هر ماده معدنی را از الزامات تداوم فعالیت این معادن دانست و پیشنهاد کرد بازنگری در ضرایب حقوق دولتی با مشارکت تشکلهای تخصصی و بر پایه دادههای واقعی تولید و بازار انجام شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، خواستار برنامهریزی منظمتر برای برگزاری جلسات و تمرکز این شورا بر چند محور اولویتدار شد تا امکان پیگیری هدفمند و ارزیابی نتایج فراهم شود.
عموری تصریح کرد: کمیسیون معدن اتاق اهواز برای هر چالش مطرحشده، یک یا چند راهکار اجرایی مشخص تدوین و به عنوان مأموریت سالانه تعریف کند تا خروجی نشستها در قالب مصوبات قابل پیگیری در شورای گفتوگو و وزارت صمت منعکس شود.
بر اساس این گزارش، برگزاری نشست مشترک کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و همچنین کمیسیون تخصصی معدن و صنابع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در آستانه سفر محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به خوزستان و برگزاری نشست آموزشی «حقوق معادن» ویژه قضات استان به میزبانی اتاق اهواز برگزار شد.
همچنین مقرر شده است روز چهارشنبه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور بهرامن و استاندار، با محوریت بررسی مسائل معادن استان و تصویب راهکارهای عملی برای بهبود شرایط فعالیت این بخش تشکیل شود.
