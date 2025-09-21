۴۵۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته دفاع مقدس رودسر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید یحیی پور عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ نهضت عاشورا است، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم فرهنگ و آرمان‌های دفاع مقدس از اذهان ملت ایران پاک شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید پر رنگ‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود، افزود: در این میان رسانه‌ها و خبرنگاران نقش مهمی در برجسته‌سازی فرهنگ دفاع مقدس ایفا می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر تصریح کرد: ایران اسلامی با دستان خالی و بدون هیچ گونه تجهیزات نظامی پیشرفته در مقابل رژیم بعث عراق که دهها کشور از آن حمایت می‌کردند ایستادگی کرده و بدون دادن حتی یک وجب از خاک این کشور به پیروزی رسید.

سرهنگ یحیی پور با تأکید بر اینکه مردم شهرستان رودسر میدان دار نظام وانقلاب بودند وبا نثار ۷۰۰ شهید برگ زرینی برای شهرستان بودند اضافه کرد: برما واجب است که برای زنده نگه داشتن یاد شهدا تلاش نمائیم.

وی رمز موفقیت مردم را در اتحاد و وحدت عنوان کرد وگفت: هر وقت با اتحاد و انسجام ورود کردیم توانستیم ضربه مهلکی بر پیکره دشمن وارد کنیم که دراین جنگ دوزاده روزه شاهد این وحدت نیز بودیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در هفته دفاع مقدس براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بیش از ۴۵۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح شهرستان رودسر اجرا می‌شود، افزود: یادواره‌های شهدا، نواختن زنگ ایثار ومقاومت، تجلیل از ایثارگران، رژه خود رویی، محفل انس با قرآن پویش مادران پرچم دار، خاطره گویی یادواره شهدا، ویزیت رایگان بیماران، شبی با خاطره، مسابقات ورزشی، غبار روبی، مسابقات تیراندازی بخشی از برنامه‌های این هفته است.