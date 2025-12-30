علیزاده: حماسه ۹ دی برگرفته از بصیرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیزاده ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در مسجد امام حسن مجتبی (ع) رودسر برگزار شد، اظهار کرد: حماسه بزرگ نهم دی نشان‌دهنده بصیرت عمیق و میثاق ناگسستنی ملت ایران با ولایت است.

وی افزود: این روز بزرگ و ماندگار، همواره در صفحات تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ضبط خواهد شد و به عنوان نمادی از آگاهی و حضور به‌موقع مردم باقی می‌ماند.

معاون تربیت و آموزش بسیج اساتید گیلان تصریح کرد: نقش‌آفرینی مردم در حماسه ۹ دی سال ۱۳۸۸ که ریشه در بصیرت و آگاهی دینی داشت، نشان داد ملت ایران هرگز اجازه نخواهند داد آرمان‌ها و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی در سایه فتنه‌ها و اندیشه‌های فتنه‌گران غرب‌گرا کم‌رنگ یا فراموش شود.

علیزاده با اشاره به حوادث سال ۸۸ بیان کرد: اختلافات آن سال نه از جنس تهدید امنیت ملی، بلکه اختلاف نظر فکری بود، اما دشمن با محاسبه‌ای غلط تلاش کرد مردم را از بدنه نظام جدا و در مقابل آن قرار دهد که این محاسبه به شکست انجامید.

وی با اشاره به توانمندی نظام اسلامی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد که با هدایت و مدیریت راهبردی رهبر معظم انقلاب، هجمه‌ها و توطئه‌ها را به‌موقع مدیریت و خنثی کند.

معاون تربیت و آموزش بسیج اساتید گیلان با تأکید بر تداوم دشمنی‌ها افزود: دشمن هیچ‌گاه از فشار و هجمه علیه کشور دست برنخواهد داشت و از سال ۸۹ با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، فشارهای اقتصادی علیه ملت ایران آغاز شد که آثار آن همچنان ادامه دارد.

علیزاده با اشاره به تحولات سال‌های بعد تصریح کرد: خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و ضعف در مدیریت برخی مسائل، زمینه‌ساز فتنه‌های جدید شد و در سال ۹۸ نیز با شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، حادثه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر رقم خورد.

وی گفت: دشمن تلاش کرد با سوءاستفاده از مطالبات صنفی و معیشتی، میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کند، اما از نقش رهبری مقتدر انقلاب اسلامی غافل بود؛ رهبری که همواره نسل جدیدی از فرماندهان و دانشمندان متعهد را تربیت کرده است.

معاون تربیت و آموزش بسیج اساتید گیلان با اشاره به مسائل اقتصادی کشور افزود: برخی تلاش داشتند معیشت مردم را به تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا گره بزنند، اما با هوشیاری رهبر انقلاب، مسیر مذاکرات مدیریت شد و اجازه سقوط اقتصادی به کشور داده نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همه آحاد جامعه موظف به همکاری با دولت هستند، اما انتظار می‌رود مسئولان از بیان ضعف‌های اقتصادی در تریبون‌ها به‌گونه‌ای که پیام منفی به دشمن مخابره کند، پرهیز کنند.

علیزاده در پایان با تأکید بر حفظ امنیت کشور گفت: ثبات اقتصادی و ارزی از مطالبات بحق مردم است، اما هرگونه اقدام علیه امنیت کشور با واکنش قاطع مواجه خواهد شد، چرا که این انقلاب حاصل خون شهدا است.