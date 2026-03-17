فراخوان «نهضت اکران مساجد» با محوریت جهاد تبیین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران مردمی عمار در راستای تقویت آگاهی عمومی و مقابله با شبهه‌افکنی‌های معاندین در نبرد رمضان، فراخوان «نهضت اکران مساجد» را منتشر کرد.

بر اساس سخنان رهبر شهید انقلاب، کسانی که در زمان حیرت جهاد تبیین کنند، محبوب دل حضرت زهرا (س) می‌شوند؛ نهضت «اکران مساجد» نیز با تکیه بر ظرفیت ارزشمند مساجد به عنوان پایگاه‌های جهاد فرهنگی و با استفاده از هنر هفتم به مقابله با شبهات معاندین و تقویت آگاهی عمومی، کودکان، نوجوانان و جوانان می‌پردازد.

در این فراخوان، آثار مستند و سینمایی با محوریت موضوعاتی مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه، هیمنه پوشالی استکبار، اقتدار ایران، ابرمردان ایرانی، تاریخ و ارزش‌های انقلاب آماده اکران در مساجد هستند.

فیلم‌هایی مانند «خدای جنگ»، «احمد»، «فرمانروای آب» (با تخفیف ویژه) و مستندهایی مانند «آقای ایرانشهر»، «میراث»، «ققنوس»، «سلاح ایرانی»، «طوفان المقاومه»، «لبخند سرهنگ»، «برهنگی کدخدا» و ... (بدون هزینه) از جمله این آثار هستند.

علاقه‌مندان جهت دریافت آثار برای اکران در مساجد می‌توانند به تارنمای رسمی اکران مردمی با شناسهhttps://ekranmardomi.ir/Category/nehzat_ekran_masajed مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۵۰ تماس بگیرند.