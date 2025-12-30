  1. هنر
اکران آنلاین فیلم سینمایی «سگ دست» در «هنر و تجربه»

اکران آنلاین فیلم سینمایی «سگ دست» به کارگردانی تقی علی‌آبادی و تهیه‌کنندگی افسون شکاری از ۱۰ دی‌ در گروه سینمایی «هنر و تجربه» و از طریق پلتفرم «هاشور» آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه ، فیلم سینمایی «سگ دست» تولید سال ۱۴۰۰ یک درام اجتماعی است که پیش از این در سینماهای گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده بود از چهارشنبه ۱۰ دی‌ در پلتفرم «هاشور» اکران آنلاین می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم ۸۰ دقیقه‌ای آمده است: «مراد و پروانه زوجی هستند که امیدهای بسیاری برای زندگی دارند ولی شرایط به شکلی رقم می‌خورد که وارد چالش‌های جدیدی در زندگی خود می‌شوند.»

در فیلم سینمایی «سگ دست» بایگرانی چون کامبیز امینی، سامان دارابی، علیرضا مهران، روناک پوریادگار، کیمیا گیلانی، فرشاد مجرب، فرزاد دشتی و تقی علی‌آبادی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند فیلم سینمایی «سگ‌ دست» را در صفحه اکران «هنر و تجربه» در پلتفرم هاشور تماشا کنند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده: افسانه شکاری (افسون)، کارگردان: تقی علی‌آبادی، نویسنده: افسون شکاری، صدابردار: نوح امانی، تدوینگر: مرتضی فرهاد نیا، تصویربردار: مرتضی فرهاد نیا، آهنگساز: مهرتاش موزیک.

