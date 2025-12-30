به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در سطح استان تهران را تعطیل اعلام کرد.

آرش رسا ایزدی، معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیک شهرداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طرح ترافیک فردا در تهران اجرا نمی‌شود، ولی ساعتی بعد رسا ایزدی در گفتگوی مجدد با مهر اظهارات قبلی خود را اصلاح کرده و گفت: فردا چهارشنبه طرح ترافیک در تهران اجرا می‌شود.

همچنین دقایقی بعد عبد المطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران نیز بیان داشت: تصمیم در این زمینه تغییر کرده و طرح کما فی السابق در پایتخت اجرا خواهد شد.