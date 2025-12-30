  1. جامعه
طرح ترافیک فردا در تهران اجرا می‌شود؟

سخنگوی شهرداری تهران توضیحاتی درباره اجرای طرح ترافیک در تهران طی روز آینده ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در سطح استان تهران را تعطیل اعلام کرد.

آرش رسا ایزدی، معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیک شهرداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طرح ترافیک فردا در تهران اجرا نمی‌شود، ولی ساعتی بعد رسا ایزدی در گفتگوی مجدد با مهر اظهارات قبلی خود را اصلاح کرده و گفت: فردا چهارشنبه طرح ترافیک در تهران اجرا می‌شود.

همچنین دقایقی بعد عبد المطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران نیز بیان داشت: تصمیم در این زمینه تغییر کرده و طرح کما فی السابق در پایتخت اجرا خواهد شد.

