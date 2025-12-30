به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری که به همت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد، از ادارهکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری بهدلیل تلاش در گسترش آموزشهای زیستمحیطی، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت پژوهشهای علمی در راستای صیانت از محیطزیست تقدیر بهعمل آمد.
محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری در اینباره گفت: توجه به ارزشهای والای انسانی، اخلاق محیطزیستی و مسئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان پایههای اساسی توسعه پایدار، نقشی تعیینکننده در حفاظت از محیطزیست و تضمین حقوق نسلهای آینده دارد.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی و همچنین مشارکت فعال نهادهای آموزشی و فرهنگی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای آگاهانه و اقدامات مؤثر در حوزه محیطزیست باشد.
کریمی ضمن استقبال از دیدگاهها و تلاشهای علمی و فرهنگی در این حوزه، بر ادامه تعامل و همکاری با پژوهشگران، اندیشمندان و فعالان محیطزیست تأکید کرد و این همراهی را گامی مؤثر در مسیر حفظ سرمایههای طبیعی کشور و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.
