تراکتور در مصاف با ملوان نتوانست بیش از یک امتیاز کسب کند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های تراکتور و ملوان از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر سه شنبه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

نیمه نخست این بازی با مالکیت توپ و میدان شاگردان اسکوچیچ دنبال شد و نهایتاً با نتیجه بدون گل تیم‌ها به رختکن رفتند.

دقیقه ۷ بازی ضربه ایستگاهی ملوانی‌ها توسط قائم اسلامی خواه پس از برخورد با دیواره دفاعی تراکتور به بیرون رفت.

دقیقه ۱۱ بازی بهترین موقعیت تراکتور توسط هاشم نژاد پس از برخورد با بازیکن تیم ملوان از بالای دروازه این تیم به کرنر رفت.

دقیقه ۲۱ بازی تعویض اجباری ایگور پستونسکی با اودیلیون زامروبکوف برای تراکتور انجام گرفت.

دقیقه ۲۵ بازی پاس تاکتیکی و فرار رو به جلو صادق محرمی بدلیل آفساید برای تراکتور نتیجه بخش نبود.

دقیقه ۳۲ دوماگوج گل نخست تراکتور را به ثمر رساند ولی بعد از چند دقیقه داور با بررسی صحنه خطا توسط VAR گل را مردود اعلام کرد.

دقیقه ۴۱ بازی در شلوغی محوطه جریمه ملوان شوت دوماگوج از بالای دروازه ملوان به بیرون رفت.

دقیقه ۲+۴۵ شوت محمد پاپی بازیکن ملوان با اختلاف اندک از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

نیمه دوم بازی نیز شاهد خلق موقعیت‌های فراوان از سوی بلزیکنان تراکتور بودیم و دقیقه ۶۸ بازی تیم میزبان و سکو نشینان یادگار اعتراض به خطا و پنالتی داشتند و داور با بررسی صحنه از طریق هدفوفن این اعتراض را رد کرد.

دقیقه ۷۹ بازی پاس دانیال اسماعیلی فر در محوطه جریمه ملوان به حسین زاده پس از برخورد با مدافع تیم مهمان به کرنر رفت.

دقیقه ۹۰ بازی ضربه سر الکساندر سدلار از بالای دروازه ملوان به بیرون رفت.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دروزدک دوماگوج، مهدی هاشم نژاد، صادق محرمی، مهدی ترابی، ایگور پستونسکی، تیبور هالیلوویچ و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب ملوان:

امیررضا افسرده، سینا خادم پور، قائم اسلامی خواه، محمد پاپی، دانیال ای ری، ماهان بهشتی، ابوذر صفرزاده، مهدی جعفری، حسین صادقی، فرزاد طیبی و علیرضا رمضانی

قضاوت این دیدار را سیدرضا مهدوی، محمدعلی پور متقی، یعقوب سخندان، احسان اکبری و سید علی اصغر مؤمنی بر عهده داشتند.

در طول بازی مربی تیم ملوان بدلیل اعتراض به داور و االکساندر سدلار از تراکتور کارت زرد دریافت کردند.