اردوی نیم فصل استقلال لغو می شود؟

باشگاه استقلال قصد داشت که در تعطیلات نیم فصل اردویی را در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار کند که احتمال لغو این اردو وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار مقابل سپاهان در دیداری باقی‌مانده از هفته دهم لیگ برتر آماده می‌کند. پس از کسب نتایج ضعیف در ۴ بازی اخیر لیگ برتر که بدون پیروزی برای استقلالی‌ها همراه بوده است، هواداران این تیم امیدوارند آبی‌پوشان در آخرین بازی نیم‌فصل اول بتوانند با دست پر اصفهان را ترک کنند.

استقلالی‌ها پس از دیدار با سپاهان، در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی باید مقابل فولاد هرمزگان قرار گیرند؛ این دیدار در تاریخ ۲۲ دی برگزار خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی‌های اولیه، استقلال قصد داشت اردویی نیم‌فصلی را در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار کند، اما تاکنون کشور میزبان و زمان دقیق برگزاری این اردو مشخص نشده و حتی احتمال دارد این اردو نیز لغو شود. نتیجه دیدار با سپاهان برای استقلالی‌ها تأثیرگذار است و مدیران این باشگاه قصد دارند در پایان این بازی جلسه‌ای را با ریکاردو ساپینتو برگزار کنند.

