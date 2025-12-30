پرسپولیس برنده دربی جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، دیدار حساس و مهم دربی جوانان که از حساسیت‌های فراوانی در راه قهرمانی برخوردار بود، امروز به میزبانی تیم استقلال برگزار شد و با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید.

با این پیروزی، شاگردان بهادر عبدی در دو هفته مانده به پایان مسابقات، ۴۱ امتیازی شدند. جالب این که دربی رفت نیز با نتیجه سه بر صفر به سود سرخ‌پوشان به پایان رسیده بود.

با این پیروزی، تیم جوانان پرسپولیس در جدول رده‌بندی، از استقلال پیش افتاد و بالاتر از رقیب سنتی خود ایستاد. در حال حاضر با این برد و با شکست امروز تیم پیکان، سرخ‌پوشان با دو امتیاز کمتر نسبت به شاهین در رتبه دوم جدول قرار دارند.

تک گل قرمزپوشان در این بازی توسط طاها نژادخیر و در دقیقه ۹۰ بازی روی ارسال کرنر و ضربه سر این بازیکن به ثمر رسید.