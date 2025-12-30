زمان دیدارهای استقلال و سپاهان با حریفان آسیایی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز و از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در کوالالامپور مالزی برگزار شد و طی آن تیم‌های سپاهان و استقلال دو نماینده کشورمان در این مسابقات به ترتیب باید رو در روی الاهلی قطر و الحسین اردن قرار گیرند.

در همین رابطه و طبق اعلام AFC، دیدار رفت استقلال و الحسین اردن در تاریخ ۲۱ بهمن برگزار خواهد شد. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه شهدای شهر قدس به عنوان میزبان این بازی نام برده است.

تیم سپاهان هم روز ۲۲ بهمن و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تیم الاهلی قطر است.

تیم استقلال در تاریخ ۲۸ بهمن در دیدار برگشت این مرحله میهمان الحسین اردن خواهد بود و سپاهان هم روز ۲۹ بهمن در قطر به مصاف تیم الاهلی می‌رود.