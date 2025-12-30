حق شناس: گیلان دیار اندیشه‌ ورزان، شعرا و بزرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در نوزدهمین آئین شکرانه حضور به مناسبت نکوداشت پیشکسوت شعر گیلان زهرا سیاوش آبکنار در پژوهشکده گیلان‌شناسی رشت اظهار کرد: قدردان شکرانه حضور و این اقدام ارزشمند حوزه هنری هستیم.

وی گفت: گیلان دیار روشنفکران، اندیشه‌ورزان، شعرا و بزرگانی همچون دکتر معین است که بخش عظیمی از ادبیات و لغت‌نامه دهخدا مرهون و مدیون تلاش‌های ایشان است.

استاندار گیلان تصریح کرد: گیلان دارای ریشه‌های عمیق در حوزه‌های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و … است.

حق‌شناس افزود: زندگینامه این شاعر بزرگوار دارای ظرفیت خوبی برای پرداختن به آن در قالب فیلم کوتاه از منظرهای مختلف از جمله تاریخ گیلان است.

وی گفت: موفقیت هر فرد در گرو یک خانواده موفق است که با توجه و حمایت سبب‌ساز رشد و پیشرفت یکدیگر می‌شوند.

استاندار گیلان در پایان خاطرنشان کرد: کلمات میراثی عظیم است که تا ابد ماندگار خواهد بود که در کنار این میراث گرانقدر نام آبکنار، انزلی، گیلان و ایران مانا شده است.

در پایان این مراسم با حضور جمعی از مسئولان با اهدای لوحی از سرکار خانم زهرا سیاوش آبکنار قدردانی شد.