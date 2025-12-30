  1. استانها
حق شناس: گیلان دیار اندیشه‌ ورزان، شعرا و بزرگان است

رشت- استاندار گیلان با اشاره به پیشینه فرهنگی استان گفت: گیلان خاستگاه روشنفکران، شعرا و بزرگان ادبی همچون دکتر معین است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در نوزدهمین آئین شکرانه حضور به مناسبت نکوداشت پیشکسوت شعر گیلان زهرا سیاوش آبکنار در پژوهشکده گیلان‌شناسی رشت اظهار کرد: قدردان شکرانه حضور و این اقدام ارزشمند حوزه هنری هستیم.

وی گفت: گیلان دیار روشنفکران، اندیشه‌ورزان، شعرا و بزرگانی همچون دکتر معین است که بخش عظیمی از ادبیات و لغت‌نامه دهخدا مرهون و مدیون تلاش‌های ایشان است.

استاندار گیلان تصریح کرد: گیلان دارای ریشه‌های عمیق در حوزه‌های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و … است.

حق‌شناس افزود: زندگینامه این شاعر بزرگوار دارای ظرفیت خوبی برای پرداختن به آن در قالب فیلم کوتاه از منظرهای مختلف از جمله تاریخ گیلان است.

وی گفت: موفقیت هر فرد در گرو یک خانواده موفق است که با توجه و حمایت سبب‌ساز رشد و پیشرفت یکدیگر می‌شوند.

استاندار گیلان در پایان خاطرنشان کرد: کلمات میراثی عظیم است که تا ابد ماندگار خواهد بود که در کنار این میراث گرانقدر نام آبکنار، انزلی، گیلان و ایران مانا شده است.

در پایان این مراسم با حضور جمعی از مسئولان با اهدای لوحی از سرکار خانم زهرا سیاوش آبکنار قدردانی شد.

