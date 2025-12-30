منفرد: شکرانه حضور فرصتی برای قدردانی از هنرمندان گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول منفرد عصر سهشنبه در نوزدهمین آئین شکرانه حضور به مناسبت نکوداشت پیشکسوت شعر گیلان زهرا سیاوش آبکنار در پژوهشکده گیلانشناسی رشت اظهار کرد: ما همگی به نوعی در دیوان سالاری به سختی و دشواری افتادهایم.
وی گفت: فارغ از نظریه بوروکراسی و بر بسیاری از نظریهها مبنی بر این است که در تصمیمگیریها سلسله مراتب کاهش یابد که شکرانه حضور در این راستا در پاسداشت بزرگان این خطه برگزار میگردد.
رئیس حوزه هنری گیلان تصریح کرد: شکرانه حضور فرصت و بهانهای است تا مفتخر به حمایت، همراهی و پشتیبانی از بزرگانی همچون بانو سیاوش آبکنار باشیم.
منفرد افزود: شکرانه حضور تلاشی است برای توجه به هنرمندان گیلانی که با وجود تمام محدودیتها و مرارتها ماندن را بر رفتن ترجیح دادند که این مسئله نشاندهنده لزوم قدرشناس از این بزرگان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شکرانه حضور، تجلی آموزه قرآنی مبنی بر این است که باید این امانتها، فرصتها و جایگاهها در اختیار اهلش قرار بگیرد.
