به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی، با حضور معاون وزیر نفت، مدیران ارشد این صنعت و مسئولان بانک، با هدف تقویت همکاریهای مالی برگزار شد.
احمد مهدویابهری با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری با نظام بانکی و افزایش سرمایهگذاری برای ارتقای سهم صنعت پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی، گفت: صنعت پتروشیمی امروز لوکوموتیو اقتصاد کشور است، در برابر خامفروشی ایستاده و سهم آن تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۶ درصد خواهد رسید.
پتروشیمی؛ لوکوموتیو اقتصاد و خط مقدم مقابله با تحریمها
مهدوی ابهری در این همایش اظهار کرد: مدیران، کارشناسان و کارگران صنعت پتروشیمی، سربازان خط مقدم اقتصادی کشور هستند، چرا که با وجود تحریمهای مستمر، از دهه ۹۰ تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات توسط این صنعت انجام شده است.
وی افزود: مزیت نسبی اقتصاد ایران، منابع خدادادی هیدروکربوری است و امروز صنعت پتروشیمی بهطور جدی در برابر خامفروشی ایستاده است؛ به این معنا که خوراکها و منابع مختلف هیدروکربوری به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل میشود. اگر تحریمها وجود نداشت، این صنعت میتوانست بسیار جلوتر از وضعیت فعلی حرکت کند. امروز صنعت پتروشیمی شاگرد اول اقتصاد کشور است و اگر ۱۰ هلدینگ مشابه هلدینگ خلیج فارس در اختیار داشتیم، وضعیت صادرات و تولید ناخالص داخلی بهمراتب بهتر از شرایط کنونی بود.
جهش ظرفیت تولید در برنامههای توسعه
مهدویابهری با اشاره به گستره نفوذ محصولات پتروشیمی در تمامی ابعاد زندگی مادی بشر گفت: در شش برنامه توسعه، ۹۶ میلیون تن ظرفیت در صنعت پتروشیمی ایجاد شده و پیشبینی میشود در پایان برنامه هفتم توسعه، این رقم به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد که نشاندهنده جهشی نزدیک به دو برابری است.
فرصتهای سرمایهگذاری و نقشآفرینی نظام بانکی
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمیخواستار حضور فعال بانک صادرات ایران متناسب با زمان بهرهبرداری پروژهها در افقهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت شد و سرمایهگذاری در میادین گازی را از دیگر فرصتهای مهم پیشروی صنعت پتروشیمی عنوان کرد.
وی از سرمایهگذاری شرکتهای پتروشیمی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و افزود: تا خرداد سال آینده، ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی توسط همین شرکتهای پتروشیمی وارد مدار تولید خواهد شد.
قدردانی از نقش بانک صادرات ایران در حمایت از پتروشیمی
مهدویابهری در پایان با قدردانی از همراهی بانک صادرات ایران با صنعت پتروشیمی، دستاوردهای این بانک در اصلاح ساختارهای مالی، رفع ناترازیها و بهبود سودآوری را شایسته تقدیر دانست و این موفقیتها را زمینهساز حضور قدرتمندتر بانک صادرات ایران در حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی ارزیابی کرد.
بیان دغدغهها و ظرفیتهای صنعت پتروشیمی
نخستین همایش هماندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی همزمان با ۸ دیماه روز صنعت پتروشیمی به همت بانک صادرات ایران برگزار شد و در این همایش، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکتهای پتروشیمی کشور با بیان دیدگاهها، دغدغهها و مسائل پیشروی این صنعت، به تشریح ظرفیتها و توانمندیهای مجموعههای تحت مدیریت خود پرداختند و انتظاراتشان از نظام بانکی، بهویژه بانک صادرات ایران، را مطرح کردند. آنان ضمن تبیین جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و نقش آن در تولید، ارزآوری و اشتغال، آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاریهای دوجانبه و شکلگیری تعاملات مؤثر و پایدار با بانک صادرات ایران اعلام کردند.
