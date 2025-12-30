به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین با تأکید بر لزوم اولویتبخشی به تأمین نیازهای مردم استان، گفت: هرچند بخشی از نیازهای استانهای همجوار در حوزه مواد غذایی توسط قزوین تأمین میشود، اما تأمین نیازهای داخلی استان باید در اولویت نخست قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در دهکبندی خانوارها افزود: نظام دهکبندی فعلی با ایراداتی همراه است و لازم است چارچوبی دقیق و منسجم برای دهکبندی صحیح خانوارها در استان قزوین تدوین شود تا حمایتها بهدرستی به جامعه هدف برسد.
استاندار قزوین موضوع «شیر مدارس» را از برنامههای مهم حوزه تنظیم بازار و سلامت اجتماعی دانست و تصریح کرد: توزیع شیر مدارس باید دستکم هفتهای یکبار در مقاطع ابتدایی انجام شود و دستگاههای مسئول موظف به پیگیری جدی برای تحقق این مهم هستند.
نوذری با انتقاد از نقش واسطهها و دلالان در افزایش قیمتها، اظهار کرد: حذف دلالها و واسطهها از چرخه اقتصاد استان یک ضرورت است و باید زمینهای فراهم شود تا محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی بهصورت مستقیم و با کمترین هزینه به دست مردم برسد.
وی ایجاد میادین عرضه مستقیم کالا را راهکاری مؤثر در این زمینه دانست و گفت: راهاندازی و تقویت میادین عرضه مستقیم میتواند ضمن کاهش هزینهها، دسترسی عادلانه مردم به کالاهای مورد نیاز را بدون دخالت واسطهها فراهم کند.
استاندار قزوین در پایان بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم تأکید کرد.
