فرماندار گناوه: نظارت دقیق و مستمر بر بازار انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و آرد و نان با تاکید بر اجرای دقیق مصوبات این کارگروه با هم افزایی و هماهنگی‌های لازم اظهار کرد: نظارت دقیق و مستمر از وضعیت بازار و برخورد بدون اغماض با محتکران اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مردم در دستور کار کارگروه تنظیم بازار این شهرستان قرار گیرد.

فرماندار گناوه افزود: اعضای کارگروه تنظیم بازار در اسرع وقت نسبت به رصد و پایش وضعیت عرضه روغن خوراکی در بازار اقدام کرده و گزارش بازرسی‌ها را به فرمانداری ارائه دهند.

وی با اشاره به آغاز مرحله دوم توزیع برنج تنظیم بازار در این شهرستان از روز چهارشنبه، گفت: در این مرحله ۳۸ تن برنج در بین شهروندان توزیع خواهد شد.

فرماندار گناوه بیان کرد: این میزان سهمیه با هدف تنظیم بازار و در چارچوب سیاست‌های دولت به شهرستان گناوه اختصاص یافته و از فردا توسط عاملان توزیع در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، برنج ۱۰ کیلویی هندی با قیمت یک‌میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و برنج پاکستانی با قیمت یک‌میلیون و ۱۴۸ هزار تومان خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین میوه شب عید گفت: این موضوع از هم‌اکنون در دستور کار کارگروه قرار گیرد.

فرماندار گناوه خواستار همکاری شهرداری‌ها و دهیاران با اداره تعاون روستایی شهرستان برای اجرای طرح «روستا بازار» شد و افزود: آرد مورد نیاز بندر ریگ نیز باید بدون تأخیر و به موقع تأمین شود.

وی گفت: هدف اصلی و خروجی نشست‌های کارگروه تنظیم بازار و آرد و نان تنها جلب رضایت مردم است که در دستور کار قرار دارد.