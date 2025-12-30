ماجرای تخلیه شن و خاک در ورودی اداره برق چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: یکی از کارخانه‌های شن و ماسه شهرستان که بدهی برق خود را پرداخت نکرده و اخطارهای مکرر اداره برق را نادیده گرفته بود، با قطع برق از سوی این اداره مواجه شد. پس از این اقدام، یکی از عوامل کارخانه پس از مشاجره با کارکنان اداره برق، سایر کارکنان شرکت را برای تخلیه مخلوط شن و خاک در ورودی اداره برق فراخواند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ها، دستور فوری دستگیری تمامی عوامل صادر شد و ۶ متهم توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. همچنین خودرویی که برای این اقدام استفاده شده بود توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

دادستان اندیمشک تصریح کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و به دلیل اخلال در نظم عمومی، با دستور مقام قضائی روانه زندان شدند.

سپهوند در پایان هشدار داد: با هر فرد یا مجموعه‌ای که برخلاف قانون اقدام کند، برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.