به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارشهای مردمی و مشاهدات میدانی از وضعیت نابسامان دفن پسماندهای شهری در منطقه جارمه اندیمشک، حسن سپهوند دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با حضور در محل دفع زباله، دستور ضربالاجل ۱۰ روزهای به شهرداری صادر کرد.
دادستان اندیمشک با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در دفع پسماندها گفت: رهاسازی زبالهها در منطقه جارمه سلامت عمومی را تهدید میکند و شهرداری موظف است با بسیج ماشینآلات و بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت پسماند، محل فعلی را پاکسازی، ساماندهی و محصور کند.
وی افزود: ایجاد ترانشه، دفن اصولی زباله با خاک و شن، جلوگیری از پراکندگی پسماند در اطراف جاده، مسدودسازی راههای فرعی محل دفن، برخورد با افراد زبالهگرد و ممنوعیت آتشزدن پسماند از جمله الزامات فوری برای شهرداری است.
دادستان اندیمشک همچنین از شهرداری خواست تا ظرف یک هفته آینده با همکاری اداره منابع طبیعی، مجوز محل جدید دفن پسماندهای شهرستان را پیگیری و عملیات احداث و راهاندازی آن را آغاز کند.
سپهوند در پایان تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و هیچگونه اهمالکاری در این زمینه پذیرفته نیست.
نظر شما