به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان می‌گویند که آنها این آنتی‌بادی‌ها- و سلول‌های ایمنی که آنها را تولید می‌کنند- را از شیر مادرانشان دریافت می‌کنند.

دکتر «کرسی جاروینن-سپو»، محقق ارشد و رئیس بخش آلرژی و ایمونولوژی کودکان در بیمارستان کودکان گولیسانو دانشگاه روچستر، گفت: «آنچه این مطالعه نشان می‌دهد این است که پاسخ‌های سلول‌های B و آنتی‌بادی نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند اساساً در مقایسه با نوزادان دیگری که شیر مادر نمی‌خورند جلوتر از برنامه است. به نظر می‌رسد سیستم ایمنی آنها در اوایل زندگی برای مدیریت غذاها و سایر مواجهه‌ها بدون واکنش بیش از حد مجهزتر است.»

برای مطالعه جدید، محققان ۷۸ نوزادی را که از شیر مادر تغذیه می‌کردند را با ۷۹ کودکی با شیر مادر تغذیه نشده بودند مقایسه کردند. آنها کودکان را در طول سال اول زندگی دنبال کردند و نمونه‌های خون، مدفوع، بزاق و شیر مادر را جمع‌آوری کردند.

نتایج نشان داد نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می‌شدند، سطح بالاتری از سلول‌های ایمنی داشتند که نشان می‌دهد سیستم ایمنی آنها نسبت به کودکان دیگر بالغ‌تر بود.

محققان همچنین سطوح بالاتری از آنتی‌بادی‌ها را در نمونه‌های شیر مادر یافتند.

سپس تیم تحقیق نگاه دقیق‌تری به آلرژی به تخم‌مرغ، یکی از شایع‌ترین آلرژی‌های غذایی در کودکان خردسال، انداخت.

این مطالعه نشان داد که کودکان تغذیه شده با شیر مادر سطوح بالاتری از آنتی‌بادی‌های مخصوص تخم‌مرغ را در خون خود داشتند.