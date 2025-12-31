امام جمعه گناوه: مکتب شهید سلیمانی بهترین الگو برای نسل جوان است

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها اظهار کرد: مقام معظم رهبری در تبیین حقیقت وجودی شهید سلیمانی، ایشان را به‌عنوان یک مکتب و مدرسه درس‌آموز برای همه نسل‌ها معرفی کرده‌اند و فرموده‌اند که «ما به شهید حاج قاسم و ابومهدی عزیز به چشم یک فرد نگاه نمی‌کنیم، بلکه به عنوان یک مکتب، یک راه و یک مدرسه نگاه می‌کنیم.»

امام جمعه گناوه با اشاره به ابعاد مکتب سردار دل‌ها گفت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در تبیین ابعادی از مکتب شهید سردار سلیمانی مولفه‌هایی همچون اخلاص، پایبندی اکید و همیشگی به شرع مقدس اسلام، شجاعت، خنثی سازی نقشه‌های دشمن، تبیین گری، شخصیت انقلابی و فراجناحی، سعه صدر، پاسداری از کرامت مستضعفان، فداکاری برای مقدسات و حریم‌های مقدس را از ویژگی‌های برجسته این مکتب معرفی فرموده‌اند.

وی افزود: باور قلبی و ارتباط ولایی شهید سلیمانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، محور و روح حرکت پویا و بی‌زوال این شهید والامقام در همه صحنه‌ها بود و غفلت از این عنصر، مکتب این شهید بزرگوار را از معنا تهی می‌کند.

نقش حیاتی سردار سلیمانی در خنثی سازی توطئه‌های استکبار

امام جمعه گناوه بیان کرد: اولین نقش سردار سلیمانی در خنثی سازی نقشه‌های استکباری معماری ارتش بین المللی اسلامی بود که با شروع جنگ نیابتی استکبار جهانی و حضور ده‌ها کشور آمریکایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی همراه شد و عراق و سوریه هدف اصلی حمله این کشورها قرار گرفتند و شرایط این دو کشور یک تهدید بزرگ برای جهان اسلام شد.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی با نگاه فرصت ساز خود از دل این تهدیدها، ارتش بزرگ بین المللی اسلامی را به وجود آورد و لشکرهایی همچون فاطمیون، زینبیون، حیدریون، قوات‌الوطنی و لواءالقدس نمونه‌ای از این ظرفیت عظیم است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: پایان‌دادن به دولت آمریکایی‌ساخته داعش و دفع تهدید این نیروی تکفیری تروریستی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران از نقش‌های تاریخی سردار سلیمانی در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن بود.

وی با بیان اینکه تعمیق و گسترش جغرافیای مقاومت از دیگر نقش‌های ایشان در خنثی سازی نقشه استکبار بود، گفت: امروز محور مقاومت از لبنان، عراق، افغانستان، فلسطین تا یمن را در بر گرفته و آماده است تا موازنه قدرت را در مواجه با جریان ضد مقاومت کاملاً به نفع خود دگرگون کند.

سردار دل‌ها؛ نماد یک شخصیت تراز انقلابی

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه شهید سلیمانی نماد واقعی آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» بود، گفت: سردار دل‌ها نماد و تبلور یک شخصیت تراز انقلابی بود و اخلاق، رفتار و منش ایشان آینه روشنی از سیره رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: آینده اثبات خواهد کرد که این تنها ایران و منطقه نیست که مرهون جهاد شهید سلیمانی و یاران ایشان است بلکه حتی اروپا، چین و روسیه و سایر بلاد نیز مدیون ایشان است و اگر تلاش و فداکاری این شهید در مبارزه با داعش و داعشی ها نبود امروز اروپا با سرریز جمعیت تروریست‌ها دچار ناامنی‌های بسیار بزرگ بود و با موج عظیم تروریسم مواجه می‌شد.

ضرورت تبیین ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت تبیین ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی برای نسل جوان گفت: اخلاص، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین شاخصه شهید سلیمانی بود که راز محبوبیت کم‌نظیر او در قلب مردم شد.

وی افزود: حضور میلیونی انسان‌های عاشق در تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، گواه همین اخلاص الهی است و قرآن کریم نیز ایمان به خدا و عمل خالصانه را عامل محبوبیت در میان بندگان معرفی کرده است و این ویژگی درسی برای همه ما به ویژه جوانان در زندگی فردی و اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: روحیه خدمت‌گزاری از دیگر ویژگی‌های مهم مکتب سردار سلیمانی است؛ شهید در همه حوادث کشور در کنار مردم بود و خود را خدمتگزار و خادم آنان می‌دانست.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی گفت: شجاعت و تدبیر شهید سلیمانی نیز از شاخصه‌هایی است که می‌تواند برای جوانان الگو باشد؛ ایشان هم در میدان جنگ و هم در صحنه سیاست، شجاع، کارآمد و اثرگذار عمل کرد و همواره مراقبت از حدود شرعی را در دستور کار داشت که باید برای همه ما سرمشق باشد.

وی بیان کرد: شجاعت این شهید والامقام و تسلیم نشدن در برابر دشمنان از شاخصه‌های مهم مکتب شهید و الگویی برای همه به ویژه جوانان است، شهید سلیمانی در برابر دشمن مانند یک کوه استوار ایستاد و هرگز تسلیم دشمنان نشد.

امام جمعه گناوه با تاکید بر لزوم تداوم مسیر و مکتب شهید سلیمانی اظهار کرد: امروز مراقبت از ارزش‌های دینی، پاسداری از خون شهدا و الگوگیری از مکتب شهید سلیمانی وظیفه همگان، به‌ویژه جوانان است.