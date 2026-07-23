آیت الله صلح میرزایی: مکتب «امام شهید» ضامن اقتدار نسل های آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سعید صلح میرزایی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مسجد جامع بندر کیاشهر، با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید، اظهار کرد: امام شهید با ۷۰ سال مبارزه مستمر، الگوی کامل تربیت نسل مؤمن و استراتژیست پروری را در جهان اسلام تبیین کردند و این میراث گران بها، سرمایه عظیمی برای آینده سازان این مرز و بوم است.

مسئول دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با بیان اینکه ایشان از سال ۱۳۳۲، یعنی از ۱۲، ۱۳ سالگی تا ۸۶ سالگی، وارد میدان مبارزه شد، افزود: ما خود را زیر دین «امام شهید» می دانیم؛ شخصیتی که برای انقلاب، جبهه مقاومت و تمامی اقشار ملت اعم از نوجوانان، جوانان و حتی نسل های آینده حق حیات قائل بود و هیچگاه از تلاش برای اعتلای اسلام و مسلمین فروگذار نکرد.

۱۴ سال اختناق و مبارزه با طاغوت؛ روایتی از ایستادگی

آیت الله صلح میرزایی با اشاره به مشقت های مسیر مبارزه در دوران طاغوت، گفت: امام شهید ۱۴ سال در آن دوران سخت با تحمل تبعید، زندان و تعقیب های پی درپی، با سخنرانی های روشنگرانه، تألیف کتاب و شبکه سازی، مردم را به بصیرت دعوت میکردند و با عملکرد خود، منسوبین به اسلام را به حرمت شکنی دستگاه استبداد تشویق می کردند.

وی ادامه داد: پس از انقلاب نیز تک تک روزهای عمرشان برای خدمت به مردم صرف شد و این شخصیت الهی را باید سرآمد علمای شیعه بعد از امام راحل دانست که هم قدرت آفرین و هم عزت آفرین بود و نه تنها برای ملت حاضر، بلکه برای آیندگان نیز تلاش کرد.

ایستادگی در برابر دشمنان؛ مانعی بزرگ در برابر نقشه های شوم

عضو مجلس خبرگان رهبری، ایستادگی امام شهید را مانعی بزرگ در برابر نقشه های شوم دشمنان دانست و تصریح کرد: ایشان در برابر تمامی دشمنان ایستاد و به همین دلیل، دستگاه های کفر برای به شهادت رساندن ایشان هم دست شدند، اما این شهادت، نه تنها راه ایشان را متوقف نکرد، بلکه بر شکوه و عظمت مکتبشان افزود.

نقش آفرینی در ارتقای توان علمی و نظامی کشور

آیت الله صلح میرزایی با اشاره به توفیقات کشور در سایه مکتب امام شهید، گفت: کشوری که از ابتدای پیروزی اش با وجود همه فشارها، تقدیم شهیدان و تحریم های ظالمانه پای کار ایستاد، شاهد اتفاقات بزرگی بوده است و ایران امروز تنها کشوری است که در برابر سلاح هسته ای دشمن مقابله کرده است.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب در هر زمین های تلاش می کرد و در مسائل علمی و تجهیزات نظامی، مردم را شریک خود میدانست و همواره بر توانمندسازی داخلی و خودکفایی تأکید داشت.

تربیت نسل؛ میراث ماندگار مکتب امام شهید

عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین جایگاه تربیتی آن شهید والامقام، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب با تمرکز بر تربیت نسل، مکتبی را پی ریزی کردند که ثمره آن، ظهور نسلهایی با ویژگی های برخورداری از توانمندی های رهبری و هدایت گری در عرصه های مختلف است.

وی با بیان اینکه انتخاب رهبر معظم انقلاب مورد توافق همگان بود و تأخیر در جلسه مذکور تنها به دلیل مسائل امنیتی انجام شد، افزود: رهبر معظم انقلاب یک استراتژیست بزرگ هستند که جبهه مقاومت و جریانهای سیاسی و فرهنگی به برکت تربیت در مکتب امام شهید، امروز در اوج اقتدار قرار دارند.

پیوند میان دین و دنیا در سیره امام شهید

آیت الله صلح میرزایی از تلاش رهبر شهید انقلاب برای تشکیل مکتب برای فرزندان انقلاب گفت و ادامه داد: مکتب امام شهید، همان مکتب ناب محمدی (ص) است که کاملترین مکتب محسوب می شود و ایشان همواره به دنبال آرمانی بودند که در آن دین و دنیا در کنار یکدیگر رشد کنند؛ ملتی که در چنین مکتبی تربیت شده، اگر در کوفه بود هرگز اجازه جسارت به اهل بیت (ع) را نمیداد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیام رهبر عزیز انقلاب پیرامون امام شهید والامقام، آن را مقتلی برای جامعه دانست و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با سه جمله مبهم، در پیامی در خصوص امام شهید فرمودند: «امام شهید شما به شهادت رسیدید در حالی که نشانی از قمر بنی هاشم (ع) داشتید (دستان مبارک قطع شده)، نشانی از حضرت زهرا (س) داشتید (که پهلویش آسیب دید) و پیام آور درسهای امام حسین (ع) بودید که تمامی هستی خود را فدای دین کردید.» این پیام، نشانگر جایگاه رفیع آن شهید والامقام در نزد رهبری و امت اسلامی است.