برزگر: ۹۹ درصد جرایم خشن در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تدوین برنامه‌های مدون و هدفمند و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و دوایر تجسس در سراسر استان همراه با اقدامات اطلاعاتی، فنی و علمی و با بهره گیری از ظرفیت مشارکت شهروندان، شاهد کاهش وقوع سرقت‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: طی ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۱۲ درصدی وقوع سرقت‌های مهمه، کاهش ۱۱ درصدی وقوع سرقت‌های خرد و کاهش ۱۲ درصدی وقوع مجموع جرایم سرقت هستیم.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: مصمم هستیم تا این روند کاهش سرقت‌ها را تا پایان سال ادامه دهیم که این امر مستلزم تلاش مضاعف همکارانم در سراسر استان و همراهی و مشارکت خوب شهروندان عزیز است.

سرهنگ برزگر تصریح کرد: دستیابی به نسبت کشف به وقوع ۱۰۴ درصد در سرقت‌های به عنف، دستیابی به نسبت کشف به وقوع ۹۹ درصد در جرایم خشن و دستیابی به نسبت کشف به وقوع ۷۳ درصد درمجموع جرایم سرقت از دیگر دستاوردهای سال جاری تا کنون می‌باشد.

وی تاکید کرد: این توفیقات حاصل همکاری شهروندان فهیم استان و توجه به توصیه‌های ایمنی بوده و در صورت تداوم و همکاری بیشتر از سوی شهروندان با رعایت توصیه‌های پلیس و نکات ایمنی، شرایط مطلوب‌تری در استان ایجاد خواهد شد.

سرهنگ برزگر خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز برای پیشگیری از وقوع سرقت منزل به هشدارهای پلیسی زیر توجه جدی داشته باشند و از روشن گذاشتن چراغ‌های منزل در ابتدای تاریک شدن هوا پرهیز کنند و با مجهز نمودن ساختمان به تایمر روشنایی و تجهیزات امنیتی نظیر دوربین، دزدگیر، آلارم هوشمند و حسگر حرکت، با گذاشتن اموال با ارزش در صندوق امانات بانک‌ها و نصب نرده یا حفاظ سرتاسری برای بالکن واحدهای طبقه اول آپارتمان‌ها باعث جلوگیری از وقوع سرقت منزلشان شوند.