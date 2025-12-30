واکنش وزارت خارجه روسیه به تهدید دوباره ترامپ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در رابطه با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: «ما نباید اشتباهات مهلکی که طرفین را از رسیدن به یک راه‌حل دور می‌کند، تکرار کنیم.»

وی همچنین درباره اظهارات اسرائیل در مورد حملات نظامی احتمالی علیه ایران، از جمله به زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور، ابراز نگرانی کرد.

او تأکید کرد که چنین تهدیدهایی مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است، رژیم عدم اشاعه هسته‌ای را تضعیف می‌کند و می‌تواند منجر به فاجعه رادیولوژیکی و انسانی در منطقه شود.

زاخارووا خواستار عدم تشدید تنش و گذار به یک توافق دیپلماتیک مبتنی بر رعایت معاهدات و در نظر گرفتن منافع مشروع ایران شد.

پیش از این «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین به دنبال تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، به آن واکنش نشان داد.

وی افزود: بر این باوریم که خودداری از اقداماتی که می‌تواند منجر به تشدید اوضاع در خاورمیانه شود، ضروری است.

پسکوف تاکید کرد: بر این باوریم که قبل از هر چیزی، گفتگو با ایران ضروری است.

سخنگوی کرملین در ادامه بیان کرد: روسیه به توسعه روابط محکمش با ایران ادامه خواهد داد.

گفتنی است که ترامپ شب گذشته به ادعاهای خود علیه ایران ادامه داد و مدعی شد: امیدوارم ایران برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نکند، زیرا در آن صورت گزینه‌ای جز حمله دوباره نخواهیم داشت. احتمال دارد ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این موضوع هنوز ثابت نشده است.