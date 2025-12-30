  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

واکنش وزارت خارجه روسیه به تهدید دوباره ترامپ علیه ایران

واکنش وزارت خارجه روسیه به تهدید دوباره ترامپ علیه ایران

سخنگوی وزارت خارجه روسیه به تهدید دوباره رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در رابطه با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: «ما نباید اشتباهات مهلکی که طرفین را از رسیدن به یک راه‌حل دور می‌کند، تکرار کنیم.»

وی همچنین درباره اظهارات اسرائیل در مورد حملات نظامی احتمالی علیه ایران، از جمله به زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور، ابراز نگرانی کرد.

او تأکید کرد که چنین تهدیدهایی مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است، رژیم عدم اشاعه هسته‌ای را تضعیف می‌کند و می‌تواند منجر به فاجعه رادیولوژیکی و انسانی در منطقه شود.

زاخارووا خواستار عدم تشدید تنش و گذار به یک توافق دیپلماتیک مبتنی بر رعایت معاهدات و در نظر گرفتن منافع مشروع ایران شد.

پیش از این «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین به دنبال تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، به آن واکنش نشان داد.

وی افزود: بر این باوریم که خودداری از اقداماتی که می‌تواند منجر به تشدید اوضاع در خاورمیانه شود، ضروری است.

پسکوف تاکید کرد: بر این باوریم که قبل از هر چیزی، گفتگو با ایران ضروری است.

سخنگوی کرملین در ادامه بیان کرد: روسیه به توسعه روابط محکمش با ایران ادامه خواهد داد.

گفتنی است که ترامپ شب گذشته به ادعاهای خود علیه ایران ادامه داد و مدعی شد: امیدوارم ایران برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نکند، زیرا در آن صورت گزینه‌ای جز حمله دوباره نخواهیم داشت. احتمال دارد ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این موضوع هنوز ثابت نشده است.

کد خبر 6708085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      10 0
      پاسخ
      اعلام کنید حمله به ایران و حتی تاسیسات هسته ای را در همان سطح پاسخ میدهیم ،حتی به امریکا
    • م.ج IT ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      5 0
      پاسخ
      کلاهک های هسته ای و موشکهای قاره پیما را بذارید روی میز تا حساب دستشون بیاد.
    • IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      3 0
      پاسخ
      امریکا وترامپ اگرجرات داشت به روسیه حمله می کردکه اروپا ی هم پیمان را به یک دستمال توالت تبدیل کرده
    • رجب زاده IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یکی به این بگه ایندفعه همه ی پایگاه هایش درمنطفه.تبدیل به جهنم خواهدشد اینقدر زر نزن
    • علی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بعضی ها چقدر شاد هستند. قوانین بین‌المللی اصلا وجود خارجی داره مگه ؟؟؟ قانون یعنی زور، به همه ثابت شده که اگه زور داشتی قانون با تو خواهد بود. در مقیاس دنیا، آمریکا در مقابل ایران زور داره. در مقیاس کشور، تهران در مقابل مشهد زور داره. در مقیاس استان، مشهد در مقابل شهرهای کوچکتر زور داره و شهرهای کوچکتر در مقابل روستاها زور دارن. همه اینهایی که زور دارن ، به طرف ضعیف تر از خودشون ظلم میکنن. همه شون برای ظلم خودشون توجیه دارن. پس هر کسی میخواد مورد ظلم واقع نشه، باید قوی بشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها