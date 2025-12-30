قاتل فراری جوان ۲۷ ساله در کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکراله کدیوریان گفت: در پی اعلام فقدان یک جوان ۲۷ ساله به همراه وسیله نقلیه‌اش از سوی خانواده، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان کرمانشاه قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و جست‌وجوهای گسترده، خودروی فرد مفقودشده و جسد وی در دو نقطه جداگانه در حوالی شهر کرمانشاه کشف شد که بررسی‌ها نشان می‌داد آثار ضربات چاقو بر روی ناحیه سینه و پشت جسد وجود دارد.

سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و فنی، موفق به شناسایی قاتل شدند که فردی ۴۵ ساله بود و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم دستگیرشده در بازجویی‌های اولیه ضمن اعتراف به ارتکاب قتل، انگیزه خود از این اقدام را درگیری و اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد.

کدیوریان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این خصوص خاطرنشان کرد: قاتل پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.