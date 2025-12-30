  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

قاتل فراری جوان ۲۷ ساله در کرمانشاه دستگیر شد

قاتل فراری جوان ۲۷ ساله در کرمانشاه دستگیر شد

کرمانشاه - سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری قاتل فراری یک جوان ۲۷ ساله با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکراله کدیوریان گفت: در پی اعلام فقدان یک جوان ۲۷ ساله به همراه وسیله نقلیه‌اش از سوی خانواده، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان کرمانشاه قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و جست‌وجوهای گسترده، خودروی فرد مفقودشده و جسد وی در دو نقطه جداگانه در حوالی شهر کرمانشاه کشف شد که بررسی‌ها نشان می‌داد آثار ضربات چاقو بر روی ناحیه سینه و پشت جسد وجود دارد.

سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و فنی، موفق به شناسایی قاتل شدند که فردی ۴۵ ساله بود و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم دستگیرشده در بازجویی‌های اولیه ضمن اعتراف به ارتکاب قتل، انگیزه خود از این اقدام را درگیری و اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد.

کدیوریان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این خصوص خاطرنشان کرد: قاتل پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد خبر 6708088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها