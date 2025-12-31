دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: یک تیم وابسته به گروهک‌های تروریستی و معاند که اقدام به طرح ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت می‌نمود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.

در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که طی یکسال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهک‌های تروریستی و معاند اقدام به طرح ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت در منطقه سراوان می‌نمودند.

