شهردار کرمان: سالگرد شهید سلیمانی نماد حرکت عظیم مردمی و هویتی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، سهشنبه شب در نشست خبری تشریح اقدامات شهرداری کرمان برای گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با تأکید بر جایگاه بینالمللی این شهید گفت: حاج قاسم امروز یک اسطوره جهانی در عرصه مقاومت است و برگزاری باشکوه یادبود ایشان در زادگاهشان، مایه افتخار مردم کرمان است.
وی افزود: مراسم سالگرد سپهبد سلیمانی دیگر محدود به یک شهرستان یا استان نیست؛ بلکه به یک هویت ملی تبدیل شده است و هر چه این مراسم باشکوهتر برگزار شود، گامی مؤثر در قدردانی از مجاهدتهای شهید سلیمانی و جبهه مقاومت خواهد بود.
شهردار کرمان شور و حماسه این مراسم را یادآور حماسه اربعین خواند و افزود: وظیفه همه دستگاهها است که برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی تلاش کنند.
تویسرکانی با اشاره به برنامهریزیهای فشرده در هفته مقاومت «۱۰ تا ۱۷ دیماه» گفت: برای اسکان زائرین سردار سلیمانی ۳۲ مرکز اسکان در نظر گرفته شده که در ۳۰ مرکز آن وعده غذایی کامل ارائه خواهند داد. همچنین بیش از ۸۰ موکب در مسیر منتهی به گلزار شهدا مستقر میشوند.
وی با بیان اینکه محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۲۴ امشب آغاز میشود افزود: بیش از ۷۰۰ نفر از پرسنل شهرداری در قالب سه شیفت برای آمادهسازی شهر بسیج شدهاند و ۵۰ دستگاه اتوبوس مسئولیت جابهجایی زائران شهید سلیمانی را بین پارکینگ امام رضا (ع)، گلزار شهدا و پردیسان قائم بر عهده خواهند داشت.
شهردار کرمان از شهروندان خواست به طرحهای ترافیکی توجه کنند و از پارک خودرو در حاشیه بزرگراهها پرهیز نمایند.
وی ادامه داد: پارکینگ امام رضا (ع) با ظرفیت کامل در اختیار زائران قرار دارد و استفاده از ونهای برقی نیز در محدوده گلزار شهدا برنامهریزی شده است.
تویسرکانی همچنین از اتمام عملیات گسترده عمرانی و خدمات شهری در آستانه سالگرد سردار دلها خبر داد و گفت: عملیاتی نظیر جدول گذاری، آسفالت، لکه گیری، خطکشی و رنگآمیزی در محدوده گلزار شهدا و پردیسان قائم اجرا شد و فضای سبز این مناطق نیز ساماندهی شده است.
شهردار کرمان به پیشرفت چشمگیر در حوزه امنیت شهری اشاره کرد و افزود: تعداد دوربینهای نظارتی شهر کرمان از ۲۷۰ دوربین در ابتدای سال ۱۴۰۳، به حدود هزار دوربین فعال رسیده و کرمان را به یکی از شهرهای پیشرو در زمینه پایش تصویری تبدیل کرده است.
نظر شما