به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: امکان بازدید رایگان زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از اماکن تاریخی و موزه‌های کرمان در ایام دهه مقاومت فراهم شده است و این اقدام نشانه‌ای از رسم ادب، ارادت و تکریم مقام شامخ این شهید والامقام و زائران ایشان می‌باشد.

وی با اشاره به میزبانی شایسته استان کرمان از زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این تصمیم در راستای تکریم زائران سردار دل‌ها و به عنوان جلوه‌ای از احترام و ارادت مردم و مسئولان استان کرمان به مقام شامخ این شهید بزرگوار و زائران مرقد مطهر سردار دل‌ها اتخاذ شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: زائرانی که به منظور زیارت مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به کرمان سفر می‌کنند، می‌توانند در ایام دهه مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی از اماکن تاریخی و موزه‌های تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان به‌صورت رایگان بازدید کنند تا ضمن زیارت، با ظرفیت‌های غنی تاریخی، فرهنگی و هویتی دیار کریمان نیز آشنا شوند.

نیکرو، با تأکید بر جایگاه ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در هویت مذهبی، ملی و فرهنگی ایران اسلامی تصریح کرد: کرمان، زادگاه این شهید والامقام، خود را موظف می‌داند با تمام ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی‌اش میزبان شایسته زائران باشد و این اقدام گامی در مسیر پاسداشت نام و راه سردار دل‌ها و ترویج فرهنگ مقاومت و مکتب حاج قاسم است.

وی تصریح کرد: این اداره کل با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تلاش دارد با ارائه خدمات مناسب و تسهیل شرایط بازدید، تجربه‌ای ماندگار و در شأن زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رقم بزند.