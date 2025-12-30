به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه سه شنبه در بازدید شبانه از گرمخانه شهرداری با تأکید بر مسئولیت قانونی شهرداری‌ها گفت: حفظ جان و کرامت انسانی افراد بی‌خانمان در اولویت قرار دارد.

فرماندار سنندج، در شب‌های سرد زمستان با حضور در گرمخانه شهرداری، از روند پذیرش و اسکان افراد بی‌خانمان بازدید و وضعیت خدمات‌رسانی این مرکز را از نزدیک بررسی کرد.

وی با اشاره به کاهش دما و افزایش نیاز به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها موظف به فراهم‌کردن امکانات لازم برای اسکان افراد بی‌خانمان هستند و گرمخانه شهرداری سنندج به‌صورت شبانه در حال ارائه خدمات به این افراد است.

فرماندار سنندج ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و کارکنان گرمخانه، بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی و ارتقای امکانات تأکید کرد و افزود: هدف اصلی از این اقدامات، حفظ جان، سلامت و کرامت انسانی افراد در شرایط سرمای شدید زمستان است.

در این بازدید، آخرین وضعیت گرمخانه، میزان ظرفیت پذیرش و همچنین کمبودها و کاستی‌های موجود مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد نهادهای متولی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و بهبود شرایط اقدام کنند.