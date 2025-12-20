الاخبار: ساختار داعش تغییر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت: نگرانی‌های امنیتی در عراق نسبت به فعالیت مجدد تشکیلات تروریستی داعش در مرزهای مشترک با سوریه تشدید شده است.

یک منبع امنیتی در این خصوص گفت که هشدارهایی از سوی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی عراق مبنی بر تحرکات داعش در مناطق بیابانی و صعب العبور ابلاغ شده است. بر همین اساس فرماندهان امنیتی عراق سطح آماده باش این نیروها و تعداد عملیات‌ها را افزایش داده‌اند.

وی بیان کرد که گروهک‌های زیرزمینی وابسته به داعش همچنان فعال هستند و می‌توانند دست به عملیات‌های تروریستی بزنند. این عناصر از بی ثباتی‌های سیاسی و امنیتی در سوریه سوء استفاده کرده و دامنه نفوذ خود را تا عراق گسترش داده‌اند.

همچنین گزارش شده که سطح تهدیدات داعش بعد از براندازی نظام بشار اسد در سوریه افزایش پیدا کرده است و این تحولات تأثیرات منفی بر امنیت عراق می‌گذارد. تحلیلگران نظامی معتقدند که داعش رویکرد و ساختار جدیدی را اتخاذ کرده و به گروهک‌های کوچک مستقل تبدیل شده که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند.