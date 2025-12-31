اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال به محور ملی لنده-تشان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار به محور ملی لنده - تشان خبر داد و اظهار کرد: با تلاشهای مضاعف و رایزنیهای انجام شده، این رقم در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه باید تمام دستگاههای اجرایی مرتبط در کوتاهترین زمان ممکن مقدمات آغاز این طرح را فراهم کنند، افزود: هماکنون بیش از ۴۰ پروژه عمرانی بزرگ و کوچک نیمهتمام در سطح شهرستان لنده وجود دارد که محور ملی لنده - تشان از نگاه مردم و مدیریت شهرستان در اولویت نخست است.
فرماندار لنده با اشاره به پیگیری برای از سرگیری عملیات اجرایی این طرح ملی بودم، تاکید کرد: عملیات اجرایی محور ملی لنده - تشان که بخشی از کریدور بین استانی خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است، در دیماه ۱۳۹۸ با هدف خروج این شهرستان از بنبست ارتباطی آغاز شد.
وی یادآور شد: این محور به طول ۵۵ کیلومتر کلنگزنی شد اما پس از حدود ۶ کیلومتر خاکبرداری به دلایل مختلف، از جمله نداشتن مجوز ماده ۲۳، متوقف شد.
تقوی با بیان اینکه احداث و تکمیل مسیر لنده - تشان موجب کاهش حدود چهار ساعت مسیر جادهای بین استانهای غربی کشور مانند ایلام و خوزستان تا استانهای شرقی نظیر فارس و سیستان و بلوچستان خواهد شد، گفت: مسیر فعلی اهواز، بهبهان، گچساران، باشت، بابامیدان، نورآباد، قائمیه و شیراز از طریق محور اهواز - لنده - یاسوج - شیراز بهطور محسوسی کوتاهتر میشود.
وی تکمیل کریدورهای جادهای جنوب کشور، افزایش ظرفیت ترانزیتی، توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، تسهیل سفرهای گردشگری و زیارتی بهویژه در ایام اربعین و تقویت پیوندهای اجتماعی و منطقهای را از اهداف مهم اجرای این پروژه برشمرد.
فرماندار لنده اضافه کرد: با توجه به اهمیت راهبردی این محور، همه ظرفیتهای شهرستان و استان برای آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی لنده - تشان به کار گرفته خواهد شد.
نظر شما