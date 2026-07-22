آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی محور لنده از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان از آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی محور لنده در هفته آینده خبر داد.
وی با اشاره به تأکیدات انجامشده برای تسریع در اجرای این طرح اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه بهسازی محور لنده حداکثر تا هفته آینده آغاز خواهد شد و با برنامهریزی صورتگرفته، تلاش میکنیم این پروژه ظرف ۱۰ تا ۱۴ روز به اتمام برسد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه طول مسیر مورد نظر حدود ۶ کیلومتر است، افزود: پیشپرداخت پروژه انجام شده و با وجود افزایش قیمت قیر و رسیدن بهای هر تن به حدود ۴۴ میلیون تومان، تمامی تمهیدات لازم برای اجرای سریع پروژه اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی مرتبط انجام شده تا از هرگونه تداخل با سایر پروژههای عمرانی در زمان اجرای عملیات جلوگیری شود و روند کار بدون وقفه پیش برود.
پیمانجو با اشاره به جزئیات اعتبارات پروژه تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هزینههای این طرح مربوط به خدمات آزمایشگاهی و مشاورهای است، اما محور اصلی پروژه، بهسازی مسیر لنده و ارتقای کیفیت این راه ارتباطی است که از مطالبات مهم مردم منطقه به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری پیمانکار، آیین آغاز رسمی عملیات اجرایی در اوایل هفته آینده برگزار شود و این پروژه در بازه زمانی پیشبینیشده به بهرهبرداری برسد.
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