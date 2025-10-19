یک قدم مانده به آغاز عملیات اجرایی معدن فسفات قیام در لنده

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقوی صبح یک شنبه به همراه مدیران و کارشناسان امیدرو در بازدید از معدن فسفات قیام لنده اظهار کرد: مردمان آلطیب و لنده، سی سال است که چشم به راه شکوفایی این معدن هستند که نبود مسیر مناسب، مانعی بزرگ در راه بهرهبرداری آن بود اما اکنون، با همت و پیگیری، این مشکلات در حال رفع شدن هستند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس طرح مطالعاتی معدن فسفات چرام، مسیر ۲۵ کیلومتری از خروجی شهر لنده تا معدن شامل ۱۹ کیلومتر اصلاح مسیر دارد، افزود: ۶ کیلومتر دیگر به همراه سه پل هم از روستای قیام تا معدن مورد نظر احداث میشود.
فرماندار لنده تصریح کرد: این طرح، نهتنها راهی برای عبور و مرور آسانتر شهروندان لنده و بهمئی خواهد بود، بلکه دریچهای به سوی اشتغال، رونق و بازگشت جوانان به آغوش خاک مادری است.
مسئول طرح ایجاد زیرساختها در معادن بزرگ کشورهم گفت: این بازدید گشودن قفلهای خاموشی و آغاز عملیات اجرایی معدن فسفات قیام انجام شده است.
داریوش فرهنگ، با اشاره به نگاه ملی و توسعهمحور وزارت صمت و سازمان امیدرو نسبت به معادن، تاکید کرد: توسعه زیرساختهایی چون جاده و برق را در مناطق مستعد معدنی از اقدامات سازمان امیدرو در معادن است.
وی اضافه کرد: معدن فسفات قیام، یکی از سه معدنی است که در سفر اخیر بررسی شد و اکنون در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.
